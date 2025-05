Personaggi tv. Perché Stefano De Martino ha sempre la stessa camicia bianca: il motivo è tutto particolare – L’avventura di Stefano De Martino ad Affari Tuoi si sta rivelando un successo. Puntata dopo puntata, sta dimostrando tutte le sue qualità di conduttore, doti che il pubblico apprezza in uno show come questo: è spigliato, ironico, si fa coinvolgere ma mantenendo sempre un certo equilibrio e dà sempre il suo tocco al racconto. Ogni serata, la storia è diversa da quella precedente e bisogna saper stare al gioco, ai suoi imprevisti, alle sorprese, alla tensione crescente. (continua a leggere dopo le foto)

Perché Stefano De Martino ha sempre la stessa camicia bianca: il motivo è tutto particolare

La Rai sta puntando molto su di lui: affidargli il programma che fu di Amadeus e offrirgli un contratto è stata una scommessa. Qualcuno ha ipotizzato una spinta politica, ma lui ha tagliato corto: “Onestamente io non conosco nessuno in politica. La mia vera raccomandazione è il pubblico”. Stefano De Martino non si è mai risparmiato. In questi anni si è dato da fare per migliorare, ma la propensione al lavoro ce l’aveva già da ragazzino, quando guadagnava i primi soldi facendo il cameriere e il parcheggiatore. (continua a leggere dopo le foto)

Perché Stefano De Martino ha sempre la stessa camicia bianca: lo spiega lui stesso

Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista a Gianluca Gazzoli, ricordando i pomeriggi trascorsi nel bar di famiglia: “Il bar è un luogo molto democratico, perché il caffè lo prendono tutti. Vedevo mio padre modulare: con lo scugnizzo doveva essere severo ma non antipatico, con il cliente più facoltoso sapeva mostrarsi accogliente. È una scuola di vita.” E infatti, oggi che fa televisione davanti a milioni di spettatori, quell’arte di sapersi relazionare con tutti gli torna tremendamente utile. Ma parliamo della camicia bianca: perché la indossa sempre?

