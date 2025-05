La coppia vip presto mamma e papà: le prime foto col pancione (FOTO)

Personaggi Tv. La vip italiana è incinta. L’indiscrezione che da settimane rimbalzava sul web è stata confermata dalle foto esclusive del settimanale Chi, che ha paparazzato l’influencer e il compagno durante un romantico weekend di Pasqua sul lago di Como. Nelle immagini, scattate all’interno del parco di Villa d’Este, la ragazza solleva la t-shirt lasciando intravedere un pancino appena accennato. (Continua dopo le foto)

Giulia De Lellis: da influencer a mamma

Per Giulia De Lellis, 28 anni, si apre ora un nuovo capitolo. Dopo aver trasformato il dolore amoroso in un best seller, le passioni beauty in una linea di prodotti e la sua voce in una presenza fissa nei media, arriva la maternità. E anche se non è ancora ufficiale, l’eco di queste foto è bastata a far esplodere i social. L’influencer di Pomezia ha saputo costruire un’identità unica nel panorama dello spettacolo italiano, e ora si appresta ad aggiungere un tassello inedito alla sua narrazione: quello di madre. Non resta che attendere un annuncio ufficiale, ma intanto le immagini parlano chiaro. E il pubblico, ancora una volta, è con lei.

“Non rompete le p…e”: la reazione (tutta alla De Lellis)

Come da copione, Giulia De Lellis ha reagito a modo suo alle indiscrezioni sulla gravidanza. “Non rompete le p…e con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo”, ha scritto sui social, facendo riferimento alle voci insistenti sulla gravidanza, ma senza né confermare né smentire. Poi ha virato su un commento più leggero: “Vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”, rispondendo con ironia alle domande dei fan più curiosi. Nessuna conferma ufficiale nemmeno da parte di Tony Effe, che ha preferito restare in silenzio, godendosi il relax nella cornice esclusiva di Villa d’Este. La coppia ha scelto una Pasqua intima, lontana dalle luci della ribalta, ma i flash dei paparazzi sono comunque riusciti a immortalarli.

