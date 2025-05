“Verissimo”, chi è la star scartata da Silvia Toffanin

Personaggi Tv. Negli ultimi mesi, molti ex concorrenti del Grande Fratello hanno fatto il loro ingresso nello studio di Verissimo, accolti da Silvia Toffanin per raccontare le loro storie post reality. Da Luca Calvani a Jessica Morlacchi, da Helena Prestes a Javier Martinez, diversi volti noti dell’ultima edizione hanno avuto il loro spazio televisivo. Eppure, un’assenza ha lasciato interdetti i fan. La mancata partecipazione dell’ex gieffina ha sollevato più di un interrogativo, soprattutto sui social, dove molti utenti hanno notato il silenzio intorno al suo nome. Secondo fonti vicine alla produzione, non si tratterebbe di una dimenticanza, ma di una scelta ben precisa. E il motivo avrebbe poco a che fare con lei, ma molto con ciò che la circonda. (Continua dopo le foto)

Il sospetto dei fan e l’ipotesi di Grazia Sambruna

A lanciare l’ipotesi più credibile è stata la giornalista di gossip Grazia Sambruna, che ha pubblicamente parlato del “fandom ingestibile” della Di Palma come causa del mancato invito: “Immaginate quanto potrebbe piacere alla Toffanin prendersi insulti per giorni sotto ai post del programma. Nessuno vuole rogne, e purtroppo quando si tratta dell’ex gieffina arrivano sempre. Non è colpa sua, ma di molte persone che la seguono e che non sanno stare online,” ha dichiarato. A quanto pare, il timore sarebbe quello di una vera e propria “invasione digitale” da parte del gruppo di fan della concorrente, spesso accusati di essere aggressivi, velenosi e talvolta anche pericolosi nei confronti di opinionisti, giornalisti o altri ex concorrenti che osano criticare. (Continua dopo le foto)

I comportamenti del fandom: minacce, insulti e la “setta del blu”

Il comportamento delle Zeudiners ha attirato non poche critiche anche da parte del pubblico. Si parla di minacce di morte, accuse infondate, attacchi feroci sotto ogni contenuto che coinvolga la loro beniamina o chi la nomina. In particolare, sono emerse testimonianze di organizzatrici di eventi minacciate per aver ospitato Zeudi, e utenti social bersagliati solo per aver espresso opinioni. Una particolarità che ha fatto discutere è la diffusione ossessiva dell’espressione “è blu”, diventata un marchio distintivo del fandom. Secondo quanto riportato, sarebbe stata Zeudi stessa a suggerire ai fan di usare questa formula ogni volta che sentono il bisogno di reagire a un attacco. Di fatto, questa frase è oggi utilizzata come codice interno per lanciare “messaggi” e prendere posizione, rendendo ancora più visibile – e spesso invadente – la loro presenza online.

