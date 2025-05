Roberto Bolle torna a emozionare il pubblico Rai: lo show-evento da non perdere stasera in Tv. Il mondo dello spettacolo italiano, pochi artisti sanno incarnare la bellezza e la disciplina della danza come Roberto Bolle. Non è solo un danzatore, è un ponte tra il palcoscenico e il grande pubblico. Ogni sua apparizione televisiva è un atto di divulgazione estetica, capace di emozionare anche chi di balletto non sa nulla. E proprio in occasione della Giornata Internazionale della Danza, il 29 aprile 2025, Bolle torna a incantare il pubblico con un evento pensato per lasciare il segno. Scopriamo cosa rende questo appuntamento davvero unico. (Continua a leggere dopo la foto…)

La danza secondo Roberto Bolle: un linguaggio universale

Per Roberto Bolle, la danza non è mai stata solo esecuzione tecnica: è poesia in movimento, narrazione silenziosa, spiritualità del corpo. Lo si percepisce chiaramente nel modo in cui costruisce i suoi spettacoli, dove ogni scelta – dalle musiche alle location – ha un valore evocativo. Come già accaduto in Roberto Bolle and Friends, il suo nuovo progetto televisivo sceglie spazi d’arte come scenografie viventi. Il primo tableau prende forma nelle stanze solenni di Palazzo Barberini a Roma, tra i capolavori di Caravaggio esposti per il Giubileo 2025. Qui, Bolle danza con Timofej Andrjashenko, fondendo pittura barocca e arte coreutica sulle note dell’opera “Caravaggio” di Mauro Bigonzetti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Robero Bolle: la danza come viaggio tra luoghi d’arte e sogno

La parola chiave è suggestione. Dopo Roma, il racconto prosegue a Venezia, dove l’Étoile attraversa ponti e calli come un moderno flâneur, fino a esibirsi nel cuore del Teatro La Fenice, tra i marmi del Palazzo Ducale e le riflessioni dorate della Ca’ d’Oro. È qui che entrano in scena gli artisti del Cirque du Soleil, in un intreccio di acrobatica e danza che sfida la gravità e accende la fantasia. Ogni fotogramma è un’opera d’arte visiva. E ogni passo è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi. “Viva la danza è un modo per portare la bellezza là dove non la si aspetta,” dice Bolle. Un’intenzione chiara, realizzata con grazia millimetrica.

