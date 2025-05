“L’Isola dei Famosi 2025”, ecco chi sono i 20 naufraghi divisi in due squadre

Manca poco al debutto di Veronica Gentili al timone de L’Isola dei Famosi 2025. Per la conduttrice si preannuncia un esordio con il botto: venti concorrenti, divisi in due squadre da dieci, pronti a sfidarsi tra fame, zanzare e dinamiche esplosive. Da un lato ci sono i giovani scapestrati, pronti a mettersi in mostra. Dall’altro, un gruppo di over 40 che ha tutte le carte in regola per dominare la scena. Ma chi sono i naufraghi di questa nuova edizione?

Un debutto tutto da scoprire per Veronica Gentili

Per questa edizione 2025, L’Isola dei Famosi cambia volto e ritmo. Dopo anni di conduzione targata Ilary Blasi, il timone passa a Veronica Gentili, giornalista e volto Mediaset molto amato dal pubblico più informato. Il suo arrivo promette di rivoluzionare il mood del reality, con uno stile più diretto, pungente ma anche ironico. Al suo fianco in studio ci saranno Dario Maltese e una fuoriclasse del genere come Sonia Bruganelli, già reduce da esperienze forti al Grande Fratello. Il programma tornerà in onda dal 6 maggio in prima serata su Canale 5, con diverse novità nel meccanismo del gioco: tra queste, la divisione dei naufraghi in due squadre per età – giovani vs over – che promette scintille fin dal primo giorno. E se il meteo in Honduras farà la sua parte, tra piogge torrenziali e fame atavica, si prospetta una delle edizioni più “crude” degli ultimi anni.

