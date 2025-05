News tv. “Un disastro”. Ilary Blasi, brutta notizia al risveglio: che succede – Il lunedì sera è da sempre un campo minato per chi lavora in televisione. Il pubblico torna dalla routine del weekend, si rintana sul divano in cerca di conforto, curiosità o evasione, e i programmi si sfidano a colpi di format, nomi noti e promesse d’intrattenimento. Ma c’è chi vince, e chi inciampa. (continua a leggere dopo le foto)

Brutta notizia per Ilary Blasi al risveglio: che succede

Ieri, 28 aprile 2025, è toccato a Ilary Blasi affrontare un lunedì che forse preferirà dimenticare in fretta. La terza puntata di The Couple, il reality di Canale 5 che prometteva scintille tra coppie e sfide relazionali, ha dovuto fare i conti con un rivale che ormai è una certezza per il pubblico del servizio pubblico: Ulisse – Il piacere della scoperta, firmato da Alberto Angela, in onda su Rai 1. Il confronto tra i due programmi ha avuto il sapore della doccia fredda per Mediaset.

Brutta notizia per Ilary Blasi al risveglio: disastro per la conduttrice

Ulisse, con la puntata dedicata a Istanbul, "la città che visse tre volte", ha conquistato 3.038.000 spettatori, pari al 18.3% di share. Ilary Blasi si è fermata a 1.328.000 spettatori, con uno share del 10.9%. Numeri che parlano chiaro: quasi un milione e settecentomila spettatori di differenza. E soprattutto, un margine percentuale che pesa. Ilary Blasi, tornata in prima serata dopo l'esperienza al timone dell'Isola dei Famosi, si ritrova ora a fronteggiare un risultato tutt'altro che incoraggiante. La scommessa di The Couple, un reality che mescola elementi da Temptation Island e dinamiche da esperimento sociale, non sembra aver ancora trovato la sua traiettoria. E il pubblico, a quanto pare, non si è lasciato sedurre.

