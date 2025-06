Alvaro Vitali, sorpresa ai funerali: il super vip spicca tra i presenti

Personaggi tv. Roma, 26 giugno 2025 — Si sono svolti oggi i funerali di Alvaro Vitali, volto amatissimo del cinema popolare italiano, scomparso nei giorni scorsi all’età di 75 anni. L’ultimo saluto all’attore, divenuto celebre per la sua verve comica e il personaggio iconico di “Pierino”, ha avuto luogo nella Chiesa di San Pancrazio, nella Capitale, dove in tanti si sono riuniti per rendergli omaggio.

Una folla composta, commossa e trasversale: amici, colleghi del mondo dello spettacolo, semplici ammiratori e cittadini comuni hanno gremito la basilica già dalle prime ore del mattino, testimoniando l’affetto e la gratitudine che il pubblico italiano ha sempre riservato a Vitali, simbolo di una stagione cinematografica tanto popolare quanto irripetibile.

Tra le panche della chiesa, in un silenzio rispettoso, si è notata anche la presenza discreta di un volto noto del cinema italiano, giunto a porgere il proprio personale saluto.

Addio ad Alvaro Vitali, oggi i funerali

Alvaro Vitali, figura iconica della commedia italiana degli anni ’70 e ’80, si è spento il 24 giugno, lasciando un profondo vuoto nel cuore di fan e colleghi. La sua carriera, contraddistinta da oltre 150 film, lo ha visto collaborare con leggende come Lino Banfi ed Edwige Fenech, iniziando il suo percorso sotto la direzione di Federico Fellini in “Satyricon”. Nonostante il successo, Vitali ha sempre riconosciuto la difficoltà di distaccarsi dal personaggio di Pierino, un ruolo che ha segnato sia la sua carriera che la vita privata.

Commozione ai funerali di Alvaro Vitali

Il funerale si è tenuto presso la chiesa di San Pancrazio a Roma, dove numerose personalità del mondo dello spettacolo hanno reso omaggio al grande Vitali. Tra queste, anche un famoso comico e attore, volto noto del cinema italiano. visibilmente commosso, ha voluto essere presente per l’ultimo saluto, ricevendo parole di ringraziamento per il suo gesto. L’attore ha dichiarato: “È lui che mi ha fatto un regalo, mi ha dato il suo volto, mi ha dato la sua amicizia, mi ha dato tanta professionalità”.

