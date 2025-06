Alvaro Vitali, l’ex moglie rivela cosa ha fatto prima di morire – Un’icona del cinema italiano ci ha lasciati: il 24 giugno 2025, a Roma, si è spento Alvaro Vitali, celebre attore comico, all’età di 75 anni. Ricoverato per una broncopolmonite recidiva, come ha dichiarato la sua ex moglie Stefania Corona durante il programma La Volta Buona su Rai1, Vitali ha affrontato i suoi ultimi giorni con il consueto spirito indomito.

Stefania Corona ha rivelato: «Stamattina mi ha chiamato e mi ha detto: “Ho firmato le dimissioni e me ne sono andato dall’ospedale”. Lui è sempre stato così». Secondo il suo racconto, Vitali ha deciso di abbandonare il reparto di propria iniziativa, desideroso di tornare a casa. Un amico fidato sarebbe stato colui che lo ha aiutato poco prima del triste epilogo. Nonostante la separazione, Stefania Corona è rimasta al suo fianco fino agli ultimi istanti. «Gli sono stata accanto perché è giusto così», ha dichiarato. Condividendo la stessa casa con il suo nuovo compagno, la convivenza si è rivelata difficile e segnata da tensioni, come confermato in diretta televisiva.

Alvaro Vitali, l’ex moglie racconta gli ultimi istanti

La loro relazione era un equilibrio fragile, caratterizzato da affetto e rispetto, ma anche da dolore e incomprensioni. Stefania ha esposto la sua delusione per l’evoluzione del loro legame: «Ha bisogno di me, ma solo per comodità», chiarendo che la vicinanza di Vitali derivava più da una dipendenza logistica che da sentimenti profondi. Nonostante i dissapori, poco prima di morire Vitali ha tentato un ultimo gesto d’amore. In una lettera indirizzata a Stefania, le ha scritto: «Proviamo a tornare insieme, sono pronto a passare sopra al tuo errore». Questo appello, frutto di un sentimento mai veramente sopito, è stato, tuttavia, respinto da Corona.

