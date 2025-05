“The Couple”, ascolti disastrosi: Mediaset pronta a chiudere prima del previsto? Ecco la verità

News TV. Aveva tutte le carte in regola per sorprendere e conquistare il pubblico, ma The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi in onda su Canale 5, si è rivelato un mezzo disastro fin dall’esordio. Dopo una promozione martellante, il programma ha debuttato con un modesto 18% di share e 2,3 milioni di spettatori, ma il pubblico ha presto abbandonato il format. Già alla seconda puntata, lo show è crollato a 1,5 milioni con il 13%, e il calo è proseguito con la terza puntata, che ha toccato appena 1,3 milioni e il 10% di share. Una discesa che ha allarmato Mediaset, scatenando indiscrezioni su una chiusura anticipata e numerose discussioni sui social.

Mediaset valuta lo stop anticipato, ma c’è un ostacolo milionario

Secondo fonti interne citate da Fanpage, i vertici di Mediaset avrebbero preso in considerazione uno stop immediato del programma, vista la fuga di quasi un milione di spettatori in meno di un mese. Tuttavia, questa ipotesi è stata scartata per un motivo ben preciso: il montepremi da un milione di euro destinato alla coppia vincitrice.

La chiusura anticipata resta un’opzione sul tavolo, ma non potrà essere repentina. La produzione ha la necessità di portare avanti la narrazione delle dinamiche di gioco per legittimare la vincita e chiudere in modo coerente il format. Ecco perché, secondo le indiscrezioni, The Couple dovrebbe andare avanti ancora per due o tre puntate, arrivando a una finale fissata al 12 o al 19 maggio.

