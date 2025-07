News tv. Colpaccio per la Rai, Whoopi Goldberg approda nella famosissima soap: quando la vedremo, che ruolo avrà – Un set italiano, una leggenda di Hollywood e un intreccio tutto da scrivere. A novembre, tra i vicoli e i palazzi dell’amatissima città, sbarcherà una guest star internazionale pronta a rivoluzionare il piccolo schermo. Un volto che ha fatto la storia del cinema, una carriera costellata da successi, premi e personaggi iconici. Stiamo parlando di Whoopi Goldberg.

L’annuncio ha colto molti di sorpresa, ma gli addetti ai lavori assicurano che non si tratta di un semplice cameo. Ci saranno settimane di riprese, una trama costruita ad hoc, e soprattutto una grande attesa da parte del pubblico. L’attrice, d’altronde, conosce già l’Italia, l’ha frequentata, amata, studiata. E proprio una soap nostrana, seguita per migliorare l’italiano, le ha fatto scoccare la scintilla. Avete capito di quale serie tv si sta parlando?

Whoopi Goldberg entra nel cast di Un posto al sole

È ufficiale: Whoopi Goldberg sarà protagonista di una nuova storyline di Un posto al sole. L’attrice premio Oscar, celebre per film come Ghost, Sister Act e Il colore viola, ha deciso di unirsi al cast della storica soap di Rai 3. Le riprese inizieranno a novembre 2025 presso gli studi Rai di Napoli e dureranno circa un mese. Le puntate con la sua partecipazione andranno in onda a partire da febbraio 2026, occupando almeno venti episodi consecutivi. La notizia era già stata anticipata dalla stessa Goldberg durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai, attraverso un videomessaggio ironico e affettuoso: «Non vedo l’ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. Ci vediamo in tv». Ora arrivano i primi dettagli concreti: il suo personaggio, ancora top secret, sarà centrale nella nuova stagione e coinvolto in una trama carica di mistero e romanticismo.

