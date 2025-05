“X Factor” cambia volto, via Agnelli: chi arriva al suo posto

News TV. Le voci si rincorrevano da settimane, ma ora è ufficiale: Manuel Agnelli non sarà più uno dei giudici di X Factor. La sua uscita di scena segna la fine di un’era per il talent show di Sky, che negli ultimi anni aveva puntato su personalità forti e anticonformiste per rinnovarsi e distinguersi nel panorama televisivo. Agnelli, leader degli Afterhours, è stato un giudice capace di spaccare il pubblico tra estimatori e detrattori, con un approccio spesso tagliente, critico, ma sempre profondamente legato alla musica. La sua presenza aveva dato al programma una patina alternativa e un’anima rock, spesso in contrasto con lo spirito più mainstream del format. Ora però si cambia strada.

Il debutto dietro il banco dei giudici

Secondo quanto anticipato da Open, sarà Francesco Gabbani a prendere il posto lasciato libero da Agnelli. Un nome che rappresenta tutt’altro stile, ma non meno impatto mediatico: Gabbani è uno degli artisti italiani più noti e apprezzati degli ultimi anni, vincitore di Sanremo nel 2017 con “Occidentali’s Karma”, e già autore di altri successi radiofonici che hanno saputo unire ironia, riflessione e accessibilità pop.

Per Gabbani si tratterebbe della prima volta come giudice in un talent, un ruolo che si preannuncia centrale nell’economia della nuova edizione. Il suo carisma, la sua esperienza come cantautore e la sua capacità di comunicare con il grande pubblico lo rendono una scelta strategica per dare una nuova identità a X Factor.

Una giuria rinnovata all’insegna della contaminazione

Non solo Gabbani. A cambiare sarà tutta la giuria. Al suo fianco siederanno Paola Iezzi, del duo Paola & Chiara, Achille Lauro, artista iconico e trasgressivo che ha già fatto parlare di sé in ogni contesto musicale, e Jake La Furia, colonna portante del rap italiano grazie alla sua lunga carriera con i Club Dogo.

Una formazione che punta a unire generi, generazioni e target diversi, spaziando tra pop, urban, indie, rap e spettacolo. La varietà stilistica promette una giuria dinamica e vivace, capace di accendere i dibattiti e portare sul palco del talent uno spaccato fedele della scena musicale italiana contemporanea.

