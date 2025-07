Personaggi tv. “Amava la vita”: tv in lutto, addio al famoso attore. Lo straziante annuncio della moglie – Per i suoi fan, era diventato sinonimo di personaggi tormentati, dalla bellezza glaciale e dallo charme pericoloso. Chi lo aveva amato in tv, ammirandone le doti attortali, lo ricordava per la sua capacità di rendere empatici persino i villain più ambigui. Per gli altri, era l’antieroe perfetto, l’uomo da cui era impossibile distogliere lo sguardo.

Julian McMahon, celebre attore australiano, è scomparso all’età di 56 anni dopo aver combattuto a lungo contro un cancro. La sua dipartita ha lasciato un segno indelebile tra i suoi fan e nel mondo dello spettacolo. McMahon si è spento serenamente a Clearwater, in Florida, circondato dall’affetto della sua famiglia. La notizia è stata confermata dalla moglie Kelly McMahon, che ha voluto ricordare il marito con parole piene di amore e riconoscenza: “Julian amava la vita, la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro e i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia al maggior numero di persone possibile”.

Morto Julian McMahon, attore di “Streghe”: aveva 56 anni

Il suo sguardo magnetico e la sua abilità di trasformazione lo rendevano capace di trasmettere emozioni contrastanti, dal fascino seducente alla crudeltà glaciale, passando per la malinconia e il mistero. Grazie a queste qualità, McMahon era riuscito a ritagliarsi un posto speciale nel cuore del pubblico. La sua carriera iniziò come modello a Sydney, dove nacque il 27 luglio 1968, figlio dell’ex primo ministro australiano Billy McMahon. Ben presto, il suo talento lo condusse verso la recitazione. Debuttò nel 1989 nella soap opera australiana The Power, the Passion, conquistando successivamente la popolarità con Home and Away e proseguendo la sua ascesa nel mondo della televisione americana con Another World.

In Italia, il pubblico lo ha adorato per il ruolo di Cole Turner nella serie Streghe, dove interpretava un personaggio metà umano e metà demone, diventando un’icona della serie. Ma è stato con Nip/Tuck che McMahon ha raggiunto l’apice della sua carriera, interpretando il controverso chirurgo Christian Troy sotto la regia di Ryan Murphy, ottenendo persino una candidatura ai Golden Globe.

