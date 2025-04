Addio alla Rai, lo storico volto abbandona dopo 35 anni

Personaggi Tv. Per decenni, un volto familiare ha illuminato gli schermi italiani, portando nelle case una comunicazione chiara, empatica e ricca di umanità. Questo giornalista ha segnato un’epoca, diventando un simbolo del servizio pubblico e un faro per chi desidera far parte del mondo della televisione italiana.

Con una carriera iniziata tra le ombre e le luci degli anni ’80, ha saputo adattarsi e crescere, evolvendo con i tempi senza mai perdere di vista i suoi valori fondamentali. Il suo nome è sinonimo di professionalità e innovazione, qualità che lo hanno reso un pilastro della Rai, contribuendo a programmi che hanno arricchito la cultura televisiva del nostro paese. (Continua…)

Un addio che sorprende

Alla soglia dei suoi 64 anni, il giorno della Festa della Liberazione, questo stimato giornalista ha annunciato la sua decisione di chiudere un capitolo importante della sua vita professionale. Un annuncio che ha lasciato il segno, pubblicato su X, dove ha espresso gratitudine e commozione per i 35 anni trascorsi tra notizie e dirette.

“Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la ‘mia’ Rai. È stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico“, ha dichiarato, con un post che segna la fine di una straordinaria carriera nella televisione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)