“Affari Tuoi”, ecco quanto guadagna Thanat per dire “100mila”

Personaggi Tv. Ogni sera, al fianco di Stefano De Martino, nel popolare game show di Rai 1 Affari Tuoi, ci sono loro: Lupo e Thanat. Due personaggi diventati in poco tempo presenze fisse e amatissime dal pubblico del preserale. Tra battute, consigli ai concorrenti e siparietti comici, i due hanno conquistato un ruolo di spicco, seppur non ufficialmente riconosciuto come parte del cast. Quanto prende Thanat ad Affari Tuoi?

Chi è Thanat

Thanat, all’anagrafe poco noto ma ormai riconoscibilissimo dai fan della trasmissione, nella vita quotidiana è assistente alla regia, operatore e videomaker. Tra i suoi lavori più noti figurano i cortometraggi “Tulipani di seta nera 6 A“, disponibile su RaiPlay, e “Lo schermo nero“. Oltre al lavoro dietro le quinte, Thanat è molto attivo anche sui social, dove la sua popolarità è cresciuta proprio grazie alla partecipazione a Affari Tuoi. Oggi, quella visibilità si è trasformata in un secondo lavoro digitale.

Chi è Lupo

Meno si sa, invece, su Pierluigi Lupo, ma il suo ruolo è altrettanto riconoscibile: la spalla ironica, sempre pronta a intervenire con battute, ma anche con momenti di leggerezza che alleggeriscono la tensione del gioco. Il pubblico lo ama proprio per questo stile diretto e spontaneo, che lo rende parte integrante del successo del programma. Ma quanto guadagnano davvero Lupo e Thanat per la loro partecipazione ad Affari Tuoi?

