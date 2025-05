“Vincita allucinante”. “Affari Tuoi”, colpo di scena per Laura ma scoppia la polemica

News Tv. Sembrava destinata a tornare a casa a mani vuote, ma alla fine Laura, concorrente lombarda di Affari Tuoi, ha conquistato una sorprendente vittoria proprio all’ultimo istante. Durante la puntata del 28 maggio 2025, la sorte non sembrava dalla sua parte, fino all’inaspettata svolta finale. Una puntata ad altissima tensione che ha scatenato reazioni e commenti infuocati sui social.

Leggi anche: Lorenzo Spolverato nuovo tronista di “Uomini e Donne”? Lui finalmente rompe il silenzio

Leggi anche: “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci vuole proprio lei: spunta il nome clamoroso

Una partenza in salita ad “Affari Tuoi”: Laura perde i pacchi migliori

La serata inizia male per Laura, impiegata lombarda trentenne accompagnata in studio dal compagno Giambattista. Nei primi sei tiri, la concorrente perde già il pacco da 300mila euro e quello da 50mila. Il Dottore offre 20mila euro, ma Laura rifiuta decisa. Fortunatamente, il secondo giro le restituisce un po’ di fiducia: cadono pacchi blu e anche quello dedicato alla specialità della serata, i casoncelli, portata da Tanath. Ma la fortuna dura poco. Al giro successivo, anche i 200mila euro se ne vanno. Il pacco più importante rimasto in gioco è quello da 100mila euro, ma il Dottore gioca con le carte e propone un cambio. Laura rifiuta, ancora una volta. Il momento cruciale arriva quando apre il pacco da 20mila euro, che aveva lasciato, e si ritrova con l’offerta ridotta a 10mila. Rifiuta ancora, ma la tensione sale.

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi” nel caos, la quarta puntata finisce malissimo

Leggi anche: Scontro in diretta a “L’Isola dei famosi”: Veronica Gentili zittisce il concorrente

La scelta finale di Laura e il colpo di scena

Nel momento più delicato, restano in gioco solo 20 euro, 20mila euro e i tanto agognati 100mila euro. Laura, ormai in bilico tra delusione e speranza, decide di affidarsi alla sorte della Regione Fortunata. Il primo tentativo va a vuoto: sceglie la Sicilia, la regione di Giambattista, ma non è quella giusta. Al secondo tentativo, per 50mila euro, opta per il Molise. Il pubblico trattiene il fiato, Stefano De Martino chiama in causa il “consigliere” Lupo, che sbaglia previsione e suggerisce Basilicata. Dopo la pubblicità, la verità: la Regione Fortunata è proprio il Molise. Laura esplode di gioia, abbraccia Giambattista, mentre De Martino ironizza in diretta: «Al novantesimo minuto! Lupo, non capisci niente!». Sul web, tanti fan del programma hanno sollevato una polemica.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva