Scontro in diretta a “L’Isola dei famosi”: Veronica Gentili zittisce il concorrente

News Tv. Una puntata ad alta tensione quella de L’Isola dei Famosi 2025 andata in onda il 28 maggio. Protagonista del momento più acceso è stato un naufrago, che ha sollevato il tema della “disparità di trattamento” tra i concorrenti. Il giornalista ed ex europarlamentare ha puntato il dito contro la produzione durante le nomination, accusando un trattamento di favore nei confronti dei nuovi arrivati. Ma a mettere fine alla polemica ci ha pensato Veronica Gentili, che non ha esitato a rispondere in modo diretto e deciso. Ecco cosa è accaduto in diretta.

Dino Giarrusso contro le regole dell’Isola: “Non c’è equità”

Durante la puntata, al momento delle nomination, Dino Giarrusso ha espresso pubblicamente il suo disappunto per la possibilità concessa ai nuovi naufraghi – Jasmin Salvati, Ahlam El Brinis e Jey Lillo – di votare sin dal loro arrivo in Honduras. Con tono visibilmente infastidito, ha dichiarato:

“Sono un po’ stanco, tante novità, ragazzi appena arrivati che faranno le nomination. Io quando sono arrivato non le ho fatte, c’è un po’ di diversità di trattamento.” Poi, rivolgendosi direttamente alla conduttrice, ha aggiunto:

“Come sai, sono un grande estimatore dell’equità e del rispetto delle regole. Sono abituato a dire sempre la verità.” Parole che hanno subito acceso l’atmosfera in studio e innescato una reazione immediata.

Veronica Gentili risponde a tono in diretta

A prendere la parola, con un tono fermo ma controllato, è stata Veronica Gentili, che ha voluto spegnere immediatamente ogni insinuazione. La conduttrice ha replicato senza mezzi termini: “Non fare polemica.” Poi ha chiarito il punto cruciale del regolamento: “Tu non avevi visto gli altri quindi non potevi votarli. Loro vi hanno visto e possono votare. Fai polemiche fini a se stesse. Che polemica è questa?” Un intervento che ha voluto non solo proteggere la linea editoriale del programma, ma anche riportare equilibrio nella narrazione televisiva. Gentili ha aggiunto un’ultima precisazione, per ribadire l’assenza di favoritismi: “La verità è che tu non potevi votare perché non li avevi visti, loro vi hanno visto giocare per tre settimane.”

