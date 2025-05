News TV. Chi l’ha visto?, panico in diretta per Federica Sciarelli: “È tossica, tra un po’ saremo tutte svenute”. Un esperimento scientifico in diretta TV. Un composto chimico misterioso. E una reazione imprevista che ha colto tutti di sorpresa, perfino l’esperta. Federica Sciarelli, durante una puntata di Chi l’ha visto? in cui si è trattato del noto delitto di Garlasco, ha cercato di mostrare al pubblico come viene rilevata un’impronta digitale su una superficie porosa. Ma quando la ninidrina è entrata in scena, qualcosa ha iniziato ad andare storto dando vita ad un momento di alta tensione in diretta televisiva.

L’esperimento in diretta con la ninidrina

Il cuore della trasmissione era il tentativo di mostrare al pubblico come si ottiene un’impronta digitale da una superficie, come nel caso dell’indagine sulla morte di Chiara Poggi. L’intento era didattico e affascinante: riprodurre in studio ciò che gli investigatori fanno nei laboratori di polizia scientifica.

“Chi l’ha visto?”, la situazione sfugge di mano

Raffaella Sorropago, la specialista in rilievi forensi ospite nello studio di “Chi l’ha visto?”, ha spiegato la differenza tra polvere magnetica e ninidrina, due tecniche usate per rilevare impronte. Con la polvere il risultato è immediato, e l’impronta può essere asportata. La ninidrina, invece, richiede giorni per reagire ed è usata su superfici porose, come i muri. Per far capire il processo, Sciarelli ha voluto una dimostrazione live. Tuttavia le cosa non sembrano essere andate come pianificato.

