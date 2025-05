“Ballando con le stelle”, Milly Carlucci vuole proprio lei: spunta il nome clamoroso

Personaggi Tv. Milly Carlucci non si ferma mai. Con la finale di Sognando… Ballando in arrivo, la regina della pista più famosa della TV italiana è già al lavoro per costruire il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, prevista per l’autunno. E tra i nomi più desiderati ne spunta uno clamoroso. Ma il sogno rischia di infrangersi di fronte a un ostacolo non da poco. Ecco tutti i dettagli di una trattativa che fa già discutere.

Romina Power a “Ballando con le stelle”? Il retroscena

Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, Milly Carlucci starebbe tentando da tempo di portare Romina Power nello show del sabato sera di Rai 1. La trattativa, però, non sembra semplice. Come si legge nella rubrica di gossip: “L’ex signora Carrisi sembra particolarmente difficile da convincere. Il budget? Il cachet per arruolare la Power sarebbe troppo alto e decisamente fuori portata.” Il sogno della conduttrice è chiaro: trasformare la prossima edizione di Ballando con le stelle in un evento ancora più prestigioso. Per farlo, servono nomi che facciano notizia, e quello di Romina Power è garanzia di appeal mediatico. Ma se la distanza economica tra le parti non verrà colmata, il progetto potrebbe arenarsi prima ancora di cominciare. Ma Milly Carlucci non intende mollare.

Romina Power a “Ballando con le stelle”? La richiesta spiazza la Rai

Il cachet preteso dalla cantante sarebbe il vero nodo della trattativa. Nessuna cifra ufficiale è stata divulgata, ma fonti interne alla produzione parlano di una richiesta molto superiore agli standard abituali del programma. Nonostante ciò, Milly Carlucci non sembra disposta ad arrendersi. Sempre secondo il settimanale Oggi, come riporta Libero: “C’è chi giura che Milly, forte del successo di Sognando… Ballando, ritornerà alla carica cercando un compromesso economico.” Un compromesso che, se trovato, potrebbe rappresentare un colpaccio per Rai 1, capace di riportare in pista una delle icone della musica e della televisione italiana. Ma sarà sufficiente l’insistenza della conduttrice a convincere Romina Power, storicamente molto selettiva nelle sue apparizioni?

