Alessandra Mastronardi sull’addio a “I Cesaroni”: la rivelazione a sorpresa

Quando si parla de “I Cesaroni“, è impossibile non pensare ad Eva Cudicini, la giovane ribelle e sensibile che ha fatto sognare milioni di spettatori nel suo travagliato amore con Marco, interpretato da Matteo Branciamore. Era il 2006 quando Alessandra Mastronardi, con il suo volto pulito e la sua interpretazione autentica, entrava per la prima volta nelle case degli italiani attraverso una fiction che avrebbe segnato un’epoca. Nella nuova stagione de “I Cesaroni”, però, Eva non ci sarà ed Alessandra Mastronardi ha voluto rompere definitivamente il silenzio in un’intervista rilasciata per il Corriere.

“I Cesaroni”, il personaggio di Eva interpretato da Alessandra Mastronardi

Eva non era soltanto un personaggio: era un simbolo di crescita, di prime volte, di sfide e di sentimenti forti e complessi. In lei, tanti adolescenti dell’epoca si sono riconosciuti. Il suo percorso, dall’adolescenza alla maternità, ha accompagnato i telespettatori in una narrazione familiare, appassionata e credibile. La popolarità del personaggio è tale che, come racconta l’attrice nell’intervista per il Corriere, ci sono famiglie che hanno scelto di chiamare le proprie figlie “Eva” in onore suo. Un gesto che testimonia quanto profondamente il personaggio abbia inciso sull’immaginario collettivo.

Mastronardi si dice fiera di questo, consapevole di aver interpretato un ruolo che ha superato lo schermo, diventando quasi parte integrante della vita di molte famiglie. "Quando entri a far parte della vita di tante famiglie," spiega, "le persone vorrebbero che quel personaggio non se ne andasse mai." Ma la vita, e anche la carriera, sono fatte di cicli che si aprono e si chiudono. Nella nuova stagione de "I Cesaroni", infatti, Eva non ci sarà e Alessandra Mastronardi ha deciso di rompere definitivamente il silenzio.