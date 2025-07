Alessandro Cattelan rompe il silenzio dopo l’addio alla Rai: cosa ha rivelato

Personaggi Tv. Dopo mesi di silenzi e indiscrezioni, Alessandro Cattelan ha finalmente rotto il ghiaccio e parlato del suo addio alla Rai. Lo ha fatto durante la conferenza stampa di Italia’s Got Talent 2025, dove si prepara a debuttare nel nuovo ruolo di giudice. Un cambio di rotta professionale che segna la fine di un capitolo complesso, ma anche l’inizio di una fase nuova, libera e piena di possibilità. Con il suo tono pacato e ironico, Cattelan ha spiegato cosa lo ha portato a lasciare Viale Mazzini.

L’avventura in Rai: “L’ho voluta io”

“Sono stato io a volerla fortemente”. Così Alessandro Cattelan ha definito la sua esperienza con Rai 2, dove ha condotto il talk Stasera c’è Cattelan, un esperimento che non ha però dato i frutti sperati in termini di ascolti. Un percorso che lui stesso ha definito “ottimo”, ma che, tra ritardi, slittamenti e silenzi istituzionali, è rimasto in bilico fino alla sospensione. “A Sky mi manca spesso di tornare”, ha ammesso con sincerità, ricordando il periodo più solido della sua carriera.

Eppure, la Rai era una sfida voluta: un passaggio in un contesto “diverso”, da affrontare con quella leggerezza intelligente che lo ha sempre contraddistinto. Nonostante il format non abbia conquistato il grande pubblico, Stefano Coletta, dirigente Rai, ha più volte elogiato il conduttore, ribadendo di non voler disperdere un talento come il suo.

Disney+ e Italia’s Got Talent: il nuovo inizio

Il presente di Cattelan ora si chiama Disney+. Il conduttore tornerà davanti alle telecamere, ma per la prima volta come giudice di Italia’s Got Talent, in onda dal 5 settembre. Un ruolo inedito e meno istituzionale, in un contesto che offre maggiore libertà creativa. “Ci sono poche cose che prendo poco seriamente, ma l’ironia nella vita è fondamentale”, ha detto, quasi a sintetizzare la filosofia con cui affronta anche i cambi di rotta.

Il passaggio alla piattaforma streaming rappresenta molto più di una scelta professionale: è una dichiarazione d’intenti. Meno palinsesti, più contenuti, meno burocrazia, più spazio per l’inventiva. Un ambiente dove Alessandro può esprimersi con maggiore autenticità, lasciandosi alle spalle le rigidità della TV generalista.

