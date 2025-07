Alessandro Vicinanza chiede a Roberta di sposarlo, la risposta di lei spiazza

Personaggi Tv. Una chiacchierata leggera sotto l’ombrellone, una battuta che si trasforma in proposta (improvvisata) e una risposta tra il serio e il faceto: Roberta Di Padua torna al centro dei riflettori con un momento di coppia diventato virale sui social. La ex dama di Uomini e Donne, in vacanza con il compagno e il figlio Alex, ha ricevuto un’insolita proposta di matrimonio che ha scatenato reazioni, risate e… qualche speranza romantica. Ma la risposta non è stata quella attesa.

La proposta (improvvisata) tra battute e risate

Sotto il sole d’estate, tra una battuta e l’altra, è arrivata la proposta più inaspettata. L’ex dama di Cassino stava commentando gli allestimenti realizzati dal compagno – noto imprenditore nel settore eventi – quando lui, cogliendola di sorpresa, ha lanciato la domanda: “Mi vuoi sposare, amore? Le cose spontanee sono le migliori… Ti ho fatto una domanda, rispondi!”.

Il momento, immortalato in un video postato sui social, ha mostrato tutta l’improvvisazione (e l’ironia) del gesto. Una scena genuina, senza anelli o violini, ma carica di affetto e complicità, che ha fatto il giro del web in poche ore.

La risposta di Roberta spiazza

Roberta Di Padua, colta alla sprovvista e visibilmente imbarazzata, non ha preso sul serio la proposta. La sua reazione? Una risposta lucida e determinata: “Con tutto il tempo che ho aspettato merito di più. Lavoraci, puoi fare di meglio. Io ci credo eccome nel matrimonio”. Un messaggio chiaro, che mischia ironia e romanticismo.

Il compagno ha subito colto la palla al balzo per ironizzare la risposta evasiva: “Ragazzi, non mi vuole sposare. Lei nel matrimonio non è che ci crede tanto…”. Ma Roberta ha subito ribattuto con fermezza, rilanciando con una richiesta precisa: “Voglio una proposta fatta bene. Tra i tanti allestimenti meravigliosi che hai fatto, ce n’è uno che faresti al tuo matrimonio”.

