Clizia Incorvaia, crollo improvviso: la foto in lacrime

Personaggi Tv. A quasi quattro mesi dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, il dolore per la perdita è ancora vivido nel cuore di Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro. Con un post toccante pubblicato su Instagram, l’influencer e showgirl ha condiviso parole di amore, nostalgia e gratitudine nei confronti della sua amata suocera. Un legame speciale, quello tra le due donne, che aveva superato ogni barriera e che oggi Clizia racconta con emozione e delicatezza.

“Ti cerco e non ti trovo”: il ricordo tra assenza e gratitudine

“Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata”. Così si apre il post di Clizia Incorvaia, che sui social ha voluto condividere il suo dolore ancora vivo per la morte di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 a 71 anni a causa di un tumore al pancreas.

Nel messaggio, accompagnato da fotografie intime e sorridenti, Clizia esprime la sua mancanza, ma anche la riconoscenza per aver avuto la possibilità di condividere parte della sua vita con un’anima libera e accogliente: “Mi rifugio in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza. Grazie Ele”.

Un rapporto autentico e senza giudizi

L’affetto che legava Clizia ed Eleonora era noto e profondo. Le due donne avevano stretto un rapporto complice e solidale, basato sull’ascolto e sulla comprensione reciproca. In una precedente intervista a Verissimo, Clizia aveva raccontato quanto Giorgi fosse stata tra le poche a sostenere sin da subito la sua storia con Paolo Ciavarro: “Lei mi capiva meglio di chiunque. È stato un rapporto intensissimo. Lei si ritrovava in me per il vissuto, per le esperienze difficili, per l’assenza di pregiudizi”.

L’attrice, secondo Clizia, era riuscita a creare uno spazio di accoglienza e fiducia, senza etichette o preconcetti: “Mi faceva sentire accettata. È stata l’unica a non giudicarmi”.

