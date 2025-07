Sanremo a rischio, il Festival potrebbe lasciare la città: la protesta di Al Bano

Personaggi Tv. L’ipotesi che il Festival di Sanremo possa lasciare la sua storica sede ligure non è più una semplice provocazione. Dopo il rumor rilanciato da Il Messaggero, si fa sempre più concreta la possibilità che la Rai, a partire dal 2027, decida di portare la kermesse musicale altrove, complice l’aumento delle richieste economiche da parte del Comune. Le reazioni non si sono fatte attendere: tra le più accese quelle di Al Bano e Iva Zanicchi, autentiche icone della manifestazione. Ecco tutti i dettagli.

Il futuro incerto del Festival: Rai valuta l’addio a Sanremo

I lavori per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo, che vedrà Carlo Conti al timone, sono ufficialmente iniziati. Ma potrebbe essere l’ultima volta per l’Ariston e per la città dei fiori. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Viale Mazzini starebbe valutando l’ipotesi di trasferire il Festival a partire dal 2027, complici le elevate pretese economiche avanzate dal Comune di Sanremo.

Si parla di una cifra non inferiore ai 6,5 milioni di euro e della richiesta di una parte degli introiti pubblicitari, condizioni che la Rai giudicherebbe poco sostenibili. Da qui l’idea di spostare la kermesse a Torino, sede storica dell’azienda, o di immaginare un Festival itinerante. Il rischio? Che l’evento non sia più né “di Sanremo” né “della canzone italiana”, visto che i marchi appartengono alla città ligure.

Si cerca un accordo: settimana decisiva per il futuro

In attesa di capire quale sarà il destino del Festival dopo l’edizione 2026, l’amministrazione comunale di Sanremo ha fatto sapere che questa settimana sarà valutata la controproposta della Rai. La sensazione diffusa è che nessuna delle due parti voglia rinunciare al valore simbolico, mediatico ed economico dell’evento.

Per la città, si tratta di un pezzo di identità, ma anche di un importantissimo volano turistico ed economico. Per la Rai, il Festival è una vetrina internazionale e un prodotto di punta. Riusciranno le parti a trovare un compromesso? La storia, per ora, resta in bilico. Ma se davvero Sanremo dovesse perdere il suo Festival, non sarebbe solo una svolta logistica: sarebbe un cambio di paradigma culturale. La notizia del possibile trasloco di Sanremo in un’altra location ha creato un certo malumore tra gli artisti che per anni si sono esibiti sul palco dell’Ariston.

