News tv. Palinsesti, torna Roberto Benigni su Rai 1: già deciso il tema della prima serata – C’è un momento, nella storia della televisione, in cui tutto sembra scorrere tra repliche, titoli prevedibili e palinsesti fotocopia. E poi c’è lui: Roberto Benigni, che con la sola forza della parola riesce a riportare l’attenzione del pubblico su temi alti, profondi, universali. Il suo ritorno in Rai è uno di quegli eventi che scardinano la routine e riaccendono la curiosità. E la notizia ha già iniziato a circolare.

Nel marasma di polemiche e tagli che sta attraversando la Rai, tra programmi cancellati, tensioni nel Cda e un futuro incerto per alcune trasmissioni simbolo dell’approfondimento, una certezza risuona come una promessa: quella di ritrovare in prima serata su Rai 1 uno dei più grandi interpreti della cultura popolare italiana. L’annuncio è arrivato durante la presentazione dei palinsesti 2024-2025 a Napoli. Ma la scelta ha radici profonde, quasi necessarie: è un segnale, un invito alla riflessione, una presa di posizione sul valore del servizio pubblico.

Uno spettacolo-evento nel cuore del Vaticano

Sarà proprio lui, Roberto Benigni, a raccontare la figura di San Pietro in uno speciale in onda a dicembre, in occasione della solenne chiusura del Giubileo. Lo spettacolo si svolgerà dal cuore del Vaticano, in un contesto altamente simbolico e carico di suggestione visiva. Un progetto che unisce arte, fede e racconto: ingredienti che Benigni ha saputo dosare con maestria in tutta la sua carriera. «Un’opera che unisce arte e fede, e che incarna la funzione del servizio pubblico», ha detto l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, definendo l’evento come uno dei più importanti dell’intera stagione. Benigni vestirà i panni del narratore, voce e anima di una serata dedicata a colui che, per la tradizione cristiana, è stato il primo discepolo, il primo pontefice, il fondatore della Chiesa universale. Un racconto spirituale e poetico, capace di unire milioni di telespettatori intorno alla parola, al significato, alla storia.

