“Amici”, Daniele Doria vince e chiama subito lui: il gesto inaspettato dopo la finale

Personaggi TV. La finale di Amici di Maria De Filippi ha consacrato ufficialmente il vincitore di questa edizione, lasciando un segno profondo non solo tra i fan del talent ma anche all’interno della scuola stessa. A trionfare è stato Daniele Doria, il ballerino che per mesi ha combattuto in silenzio, spesso messo in secondo piano dai giudici ma continuamente sostenuto dal pubblico a casa. Ed è proprio grazie a quell’affetto costante, giorno dopo giorno, che è riuscito a portarsi a casa la vittoria più bella.

Ma a colpire non è stata solo la coppa alzata sul palco: a far discutere, commuovere e sorprendere è stato anche il primo gesto fatto da Daniele subito dopo la proclamazione. Non ha chiamato mamma e papà. Non ha telefonato agli amici o ai parenti. Ha chiamato Alessio Di Ponzio.

La prima telefonata dopo la vittoria? Non alla famiglia

Durante l’evento Fiat a Milano, dove Daniele era ospite, ha raccontato di aver avuto un solo pensiero dopo il trionfo. “Ho chiamato subito Alessio”, ha detto davanti ai giornalisti. Un momento che ha scatenato un’ondata di reazioni tra i fan, già legatissimi alla storia d’amicizia che i due ballerini hanno costruito all’interno del programma.

Per chi ha seguito il talent fin dall’inizio, il legame tra Daniele e Alessio non è certo una novità. I due si sono conosciuti a settembre, all’ingresso nella scuola, e sono diventati presto inseparabili. Allenamenti, confidenze, lacrime, sfide: ogni tappa del loro percorso è stata vissuta fianco a fianco, fino al giorno in cui il destino ha voluto separarli.

L’infortunio di Alessio e il vuoto lasciato nella scuola

Uno dei momenti più difficili dell’edizione è stato proprio l’abbandono forzato di Alessio Di Ponzio. Un infortunio lo ha messo fuori gioco a metà percorso, costringendolo a lasciare la scuola e a mettere in pausa quel sogno coltivato fin da bambino. Ma a soffrirne non è stato solo lui: anche Daniele ha dovuto affrontare la mancanza improvvisa della persona a cui si era maggiormente legato.

“Era il mio punto di riferimento”, aveva confessato più volte Daniele durante il daytime. E nonostante le difficoltà, ha continuato a portare avanti il suo percorso anche per lui. Il fatto che, subito dopo la vittoria, abbia deciso di condividere quell’attimo con Alessio è la prova tangibile di quanto quel legame sia profondo, sincero e ancora vivo nonostante la distanza.

