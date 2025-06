Personaggi tv. Amici, l’ex ballerina confessa dopo anni: “Sono stata male, ho sofferto di depressione” – Chi ha seguito con passione la 20ª edizione di Amici, andata in onda tra il 2020 e il 2021 in pieno clima pandemico, la ricorderà bene. Ballerina determinata, carismatica, sempre pronta a mettersi in gioco. Durante le puntate, ha fatto discutere, emozionato e diviso il pubblico, come spesso accade ai personaggi che non restano in disparte. Il suo percorso, dentro la scuola di Maria De Filippi, è stato una vera e propria altalena emotiva. Ma è stato dopo, lontano dalle luci dei riflettori, che ha dovuto affrontare la sfida più dura.

«Uscita da Amici ero spaesata, poi eravamo in pieno Covid. Mi sentivo in una bolla». Così ha raccontato la sua esperienza nel podcast BerAlive, dove ha parlato senza filtri. Nessun nome d’arte, nessun personaggio costruito: dentro il programma era semplicemente sé stessa. E proprio per questo, forse, l’impatto con la realtà è stato più difficile. La ex concorrente ha proseguito: «Amici è un’esperienza molto forte che ti forma personalmente e artisticamente, ma appena finisce ti ritrovi in un’altra bolla, quella del mondo reale, e lì devi ricominciare da capo». A parlare è Rosa Di Grazia, 25 anni, oggi ballerina professionista e residente a Roma. Il suo volto, le sue esibizioni, la sua voce, sono ancora ben presenti nella memoria degli spettatori più affezionati.

“Amici”, Rosa Di Grazia: «Ho vissuto un periodo di depressione»

Ma il ritorno alla normalità non è stato facile. Rosa ha ammesso con grande sincerità: «Ho vissuto un periodo di depressione, sono stata male. Non per il programma in sé, che anzi è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ma per tutto l’insieme. Questioni personali, amorose, e poi la difficoltà di trovare un nuovo equilibrio». Quel sogno ad occhi aperti che era stato Amici, si era improvvisamente interrotto. Fuori, c’era la realtà, con le sue incertezze e le sue aspettative, spesso schiaccianti: «Ti ritrovi da sola, devi capire come riprendere in mano la tua vita, senza più quella routine intensa che ti scandiva le giornate».

