Andrea Giambruno, chi è la nuova fiamma dopo Giorgia Meloni: “Cercano di non dare nell’occhio” – Un anno fa qualcuno li aveva già archiviati come il classico flirt da spiaggia. Una passione fugace, destinata a sciogliersi con le prime piogge autunnali. E invece, dodici mesi dopo le prime immagini rubate, lui e lei sono ancora insieme. Silenziosi, discreti, lontani dai riflettori. Ma uniti. E stavolta a parlare non sono solo le foto.

Una coppia (quasi) segreta: chi è la nuova fiamma di Andrea Giambruno

I paparazzi del settimanale Chi li hanno sorpresi mentre uscivano – a pochi minuti l’uno dall’altra – dalla casa romana di Andrea Giambruno, giornalista ed ex compagno della premier Giorgia Meloni. Al suo fianco c’è Federica Bianco, oggi vice coordinatrice della Lega per Roma e provincia. I due non fanno nulla per nascondersi, ma scelgono la via della discrezione. Mantenere un basso profilo sembra essere il vero collante della loro relazione, che va avanti da oltre un anno. E sì, a quanto pare la “frequentazione estiva” è diventata qualcosa di molto più serio.

Dalla cronaca rosa alle prove di convivenza: Andrea Giamburuno e Federica Bianco fanno sul serio

Era l’estate del 2024 quando comparvero per la prima volta sulle pagine delle riviste scandalistiche. Gli scatti li ritraevano all’esterno dell’abitazione di Giambruno dopo una serata o forse una notte trascorsa insieme. Quella volta si parlò subito di passione bollente, ma anche di prime frizioni: Dagospia riportava tensioni, discussioni e persino un presunto riavvicinamento di lei al suo ex, Andrea Crippa, fedelissimo di Salvini e oggi fidanzato con Anna Falchi. Poi il silenzio. La coppia era sparita dai radar, come se quella parentesi fosse già chiusa. Ma chi pensava fosse finita si sbagliava. A distanza di un anno, Chi li fotografa di nuovo nello stesso luogo, davanti alla stessa casa. Niente clamore, niente show: solo una presenza costante, fatta di piccole abitudini quotidiane. La prova che la relazione ha preso una direzione stabile.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva