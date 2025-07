Personaggi tv. “Ballando con le stelle”, Belen sarà davvero nel cast? Ecco la verità – C’è chi la voleva sulla pista da ballo con un abito luccicante e tacchi altissimi. C’è chi era già pronto a commentarne le movenze, il ritmo, il sorriso seducente. E c’è chi, come sempre accade, aveva già storto il naso. Fatto sta che il suo nome, nelle ultime settimane, è tornato a circolare con insistenza, in abbinamento a uno dei programmi più attesi della stagione Rai. Ma Belen sarà davvero tra i protagonisti del sabato sera? La risposta è sì. Ma, come spesso accade con lei, nulla è come sembra.

A far trapelare l’indiscrezione è stato Davide Maggio, che in una sessione di domande e risposte su Instagram ha lasciato intendere che Belen Rodriguez sarà presente nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma non in gara. “Non come concorrente…”, ha scritto il giornalista sui social. La frase, secca e allusiva, ha fatto subito esplodere le ipotesi: ballerina per una notte? Ospite speciale in una delle serate? Giurata temporanea? Nessuna conferma ufficiale, ma tutto lascia pensare a una presenza-evento. In ogni caso, non vedremo Belen alle prese con rumba e paso doble. Ma la sua sola comparsa, anche fugace, basterà a far parlare. Non siete d’accordo?

Fuori anche Barbara D’Urso: l’altra (falsa) sorpresa

Un’altra esclusa eccellente? Barbara d’Urso. Anche il suo nome era finito tra quelli in odore di “rilancio Rai” grazie a Ballando. Ma anche in questo caso, Davide Maggio ha spento gli entusiasmi: “Credo non siano arrivati neppure a parlare di compensi…”. Un’occasione mancata? Forse. “Io, fossi stato in lei, mi sarei fiondata… Era comunque un modo delicato di rimettersi in pista per poi riavere altro. E invece…”. Intanto circolano numerose indiscrezioni sui possibili concorrenti.

