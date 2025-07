“Ballando con le stelle”, la famosa conduttrice chiede aiuto a Milly dopo la crisi col marito

Personaggi Tv. Ballando con le stelle torna a far sognare e, questa volta, tra le aspiranti ballerine spunta un nome inaspettato: una celebre conduttrice e attrice, che ha appena mandato un messaggio a Milly Carlucci. Sì, proprio lei, nel bel mezzo di una tempesta sentimentale, ha deciso di lanciarsi in questa avventura televisiva. E chissà che le luci della Rai non siano la cura perfetta dopo il terremoto coniugale.

Leggi anche: “Temptation Island”, bomba clamorosa sulla coppia: “Fingono, lui è gay”

La conduttrice lancia l’appello a Milly Carlucci

La notizia fa il giro del web: la conduttrice si è rivolta direttamente alla regina del sabato sera, Milly Carlucci, candidandosi in modo sfacciato. Intervistata da Gente, ha fatto un vero e proprio appello pubblico, tra sogni di riscatto e voglia di tornare sotto i riflettori. Milly accoglierà la sua richiesta? I fan lo sperano.

La conduttrice pronta a rimettersi in gioco

Non è un segreto: la crisi sentimentale della conduttrice era già venuta a galla durante La volta buona di Caterina Balivo. Ma adesso, il vero desiderio è uno solo: «Il mio sogno è questo, un format che mi permetterebbe di raccontarmi e far emergere lati di me che il pubblico non conosce. Sarebbe un gran bel regalo. La tv mi manca, per anni è stata una parte importante della mia vita».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva