“Perché non sono tornata in tv”. Barbara D’Urso finalmente esce allo scoperto: tutta la verità

Personaggi Tv. Dopo quindici anni di conduzione ininterrotta di “Pomeriggio 5”, Barbara d’Urso ha vissuto un addio improvviso e doloroso dal programma che aveva contribuito a plasmare. In una recente intervista al magazine Sette, la conduttrice ha rivelato che la sua assenza dalla televisione non è stata una scelta personale, ma una conseguenza delle decisioni prese da Mediaset.

Leggi anche: Barbara D’Urso e il nuovo lavoro lontano dalla Tv: cosa fa oggi l’ex volto di Mediaset

Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo l’addio a Mediaset

Nell’intervista rilasciata al magazine Sette, Barbara D’Urso ha espresso il suo dispiacere per non aver avuto l’opportunità di salutare il suo pubblico, sottolineando che l’annuncio ufficiale del suo allontanamento è stato fatto senza il suo consenso. Durante la sua lunga carriera, Barbara d’Urso ha affrontato numerose sfide e critiche. Il programma “Pomeriggio 5” è stato spesso al centro di polemiche per i suoi contenuti, considerati da alcuni esponenti del mondo giornalistico come espressione della cosiddetta “TV del dolore”. Nonostante ciò, D’Urso ha continuato a lavorare con dedizione, cercando di adattare il format del programma alle esigenze del pubblico e alle richieste dell’azienda. Dopo l’addio a “Pomeriggio 5”, la nota conduttrice televisiva ha scelto di prendersi una pausa dalla televisione, dedicandosi a se stessa e alla sua crescita personale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)