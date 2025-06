Personaggi tv. “Naso rotto”. Belen, rissa con una ragazza: cosa è successo, il video – Non c’è pace per Belen Rodriguez, che ancora una volta si ritrova al centro di un vortice mediatico. Stavolta a far discutere è un video pubblicato dal giornalista Gabriele Parpiglia, in cui si vede chiaramente la showgirl argentina coinvolta in un episodio piuttosto violento. La vicenda, a quanto pare, risale al 3 maggio scorso, ma solo ora emergono immagini inequivocabili che confermano quanto già si mormorava da settimane.

Belen Rodriguez, rissa con una ragazza: frattura del setto nasale, il video

Il filmato, diffuso attraverso la newsletter di Parpiglia, mostra una rissa avvenuta nei pressi di un locale molto frequentato di Milano. La protagonista? Proprio lei, Belen, che avrebbe avuto un acceso alterco con una donna identificata come Michelle. E non si tratterebbe solo di urla e insulti: secondo quanto riferito, la ragazza avrebbe riportato la frattura del setto nasale durante la colluttazione con la soubrette argentina.

Il video integrale smaschera Belen Rodriguez

Il giornalista ha deciso di pubblicare una versione più lunga e nitida del video rispetto a quella circolata nelle scorse settimane. In quel primo spezzone, diventato virale, si intravedeva solo una figura femminile furiosa – per molti già riconoscibile come Belen. Ora però non ci sono più dubbi: la voce nel video è chiaramente la sua, e anche il volto risulta inconfondibile.“Te la rompo la testa”, si sente urlare dalla showgirl, visibilmente alterata, mentre si avventa contro Michelle, che nel frattempo sembra chiedere aiuto: “Ma io non ho fatto niente, tenetela”, grida spaventata, mentre viene spintonata verso la vetrata del dehor del ristorante.

Secondo la ricostruzione dettagliata di Parpiglia, la lite sarebbe nata per motivi tanto banali quanto esplosivi. All’esterno del locale stava attendendo un taxi per Belen, che, complice la serata e forse anche la stanchezza, avrebbe perso la pazienza con Michelle, la quale si trovava davanti a lei nella fila per pagare il conto. Michelle, secondo quanto emerge, avrebbe provato a spiegare che si trattava solo di una questione di pochi secondi, ma la showgirl avrebbe reagito in maniera spropositata. Il resto lo mostra chiaramente il video: toni alti, minacce e un contatto fisico che, secondo quanto riportato, avrebbe causato la frattura al naso di Michelle.

