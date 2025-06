Personaggi tv. “Cala il gelo”: Giambruno e Meloni, cosa succede al saggio della figlia – Nonostante la separazione seguita alla bufera mediatica scatenata dai fuorionda di Striscia la notizia, i rapporti tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si sono mai del tutto interrotti. Merito della loro adorata figlia Ginevra, che a settembre compirà nove anni e che, ancora una volta, ha riunito mamma e papà in occasione del suo saggio di danza. La presenza di entrambi, però, non sarebbe bastata a superare dissapori e vecchie ruggini.

“Cala il gelo”: Giambruno e Meloni, cosa succede al saggio della figlia

“Al saggio di Ginevra è gelo con Giambruno”. Lo scrive Cristina Rogledi su Oggi, che pubblica le foto e i dettagli di un incontro dal sapore freddo. Meloni e Giambruno, pur presenti insieme all’Auditorium del Massimo di Roma per applaudire la piccola ballerina, sarebbero apparsi distanti, seduti vicini ma senza scambiarsi molte parole o gesti di intesa. Accanto a loro anche la sorella della premier, Arianna Meloni, con l’ex compagno Francesco Lollobrigida, attuale ministro dell’Agricoltura, la tata di Ginevra e Patrizia Scurti, storica segretaria personale di Giorgia Meloni.

“Andrea resta il miglior padre possibile per mia figlia”

In passato, Meloni ha spesso sottolineato che, nonostante tutto, tra lei e Giambruno c’è ancora un buon rapporto. «Io e Andrea, che rimane il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un bel rapporto», ha detto tempo fa la leader di Fratelli di Italia. Ginevra, d’altronde, resta molto legata al papà, che oggi ha una nuova compagna: Federica Bianco, vicecoordinatore della Lega a Roma. Secondo indiscrezioni, riportate da diversi siti di gossip, il giornalista Mediaset l’avrebbe già presentata alla figlia qualche mese fa.

