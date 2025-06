Carlotta Mantovan, amore a gonfie vele col nuovo compagno: le foto inedite

Personaggi Tv. Dopo anni vissuti nel silenzio e nella discrezione, Carlotta Mantovan, a sette anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, sembra aver trovato un nuovo equilibrio. Le immagini pubblicate dal settimanale Gente raccontano di una donna serena, di una madre che ha imparato a curare le proprie ferite senza mai smettere di guardare al futuro. Accanto a lei, oggi, c’è un uomo che ha saputo conquistare il suo cuore e quello della piccola Stella, la figlia nata dall’amore con il celebre conduttore Rai.

Una nuova vita in Francia, tra natura e silenzio

Dopo la tragica scomparsa di Fabrizio Frizzi, avvenuta nel 2018, Carlotta Mantovan, oggi 42enne, ha scelto di allontanarsi dall’Italia. Non per dimenticare, ma per trovare un luogo in cui poter elaborare un dolore così profondo, lontano dai riflettori. Si è trasferita nella campagna francese, in un piccolo paese immerso nella natura, dove ha cresciuto la figlia Stella e si è dedicata a una delle sue grandi passioni: i cavalli. Una scelta radicale, dettata dal bisogno di proteggersi e proteggere la bambina, ma anche di ritrovare se stessa. “La natura guarisce. I cavalli mi hanno salvata”, aveva raccontato in una rara intervista rilasciata negli scorsi mesi. È proprio in Francia, tra silenzi e spazi aperti, che ha iniziato lentamente a rinascere.

Un amore discreto, nato lontano dai riflettori

La rinascita di Carlotta Mantovan è oggi visibile anche nei piccoli gesti, come quelli catturati dagli scatti pubblicati dal settimanale Gente. Nelle foto, la giornalista è ritratta mentre pranza in un ristorante romano insieme a sua figlia Stella e a un uomo misterioso, con cui sembra aver ritrovato la felicità.

Di lui si sa poco o nulla, ma le immagini parlano da sole: sorrisi condivisi, sguardi complici, e quei gesti delicati che raccontano più di mille parole. In una foto, Carlotta accarezza il volto della figlia con tenerezza. In un’altra, posa la mano sul braccio del compagno, con la stessa delicatezza. Un momento intimo, vissuto in famiglia, dopo aver partecipato al concorso ippico di Piazza di Siena, uno degli eventi equestri più prestigiosi d’Italia. Una passione, quella per l’equitazione, che sembra aver fatto da collante anche in questo nuovo capitolo della sua vita.

