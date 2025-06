Cecilia e Belen, il vero motivo della crisi: perché hanno litigato

Personaggi Tv. Che tra Belen e Cecilia Rodriguez i rapporti siano tutt’altro che sereni è ormai evidente. Da mesi si rincorrono voci su una rottura familiare che coinvolge anche Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez, tra silenzi social e indiscrezioni mai confermate. Ma cosa ha portato due sorelle un tempo inseparabili a non rivolgersi più la parola? Secondo le ultime rivelazioni, la causa sarebbe molto più seria di quanto inizialmente ipotizzato. Ecco tutto quello che sappiamo sulla lite che ha spaccato casa Rodriguez.

Una frattura che parte da Instagram, ma affonda più in profondità

Le prime avvisaglie della crisi familiare sono arrivate lo scorso aprile, quando Belen Rodriguez ha smesso di seguire su Instagram Ignazio Moser, compagno della sorella Cecilia. Un gesto che, in pieno stile social, ha acceso il gossip. Poco dopo, sono emerse voci insistenti su una lite tra le sorelle, alimentate da indizi digitali e silenzi eloquenti. Vanity Fair ha lanciato per primo l’ipotesi di uno scontro dovuto alla scarsa vicinanza di Belen nei confronti di Cecilia, proprio nel momento in cui quest’ultima si sta preparando a diventare madre per la prima volta. Ma la spiegazione non ha convinto tutti. A smontare la ricostruzione è intervenuto Gabriele Parpiglia, che ha chiarito: “Non è una bella storia da raccontare, ma vi assicuro che non c’entra nulla con quello che hanno scritto. Si tratta di una cosa grave, che non si risolverà presto”.

Affari di famiglia: il brand Rodriguez al centro della tensione

Il settimanale Oggi, invece, ha puntato l’attenzione su un altro possibile nodo: il business condiviso tra le sorelle e il fratello Jeremias, legato alla linea di abbigliamento che porta il nome della famiglia. A quanto pare, Belen avrebbe espresso l’intenzione di allontanarsi dalla società, scelta che avrebbe creato non pochi malumori, soprattutto con la sorella minore.

Una decisione che avrebbe incrinato un equilibrio già fragile. Secondo quanto riportato dalla rivista, “la gestione del business relativo al fruttuoso marchio di moda è una delle principali ragioni che hanno portato alla frattura tra le due sorelle”. Ma lo stesso settimanale lascia intendere che non si tratta dell’unico motivo, alimentando il mistero sulle vere cause del gelo.

