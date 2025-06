Francesca Fagnani confermata nei palinsesti Rai: ecco dove la rivedremo

Programmi Tv. Dopo lo stop estivo, Francesca Fagnani è pronta a tornare sul piccolo schermo. Con un contratto biennale appena firmato con la Rai, la giornalista si conferma tra le protagoniste più forti del palinsesto autunnale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul ritorno del format più graffiante della tv italiana.

Francesca Fagnani torna su Rai 2 con “Belve”: quando riparte il programma

Belve, il format di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani, tornerà in prima serata su Rai 2 il prossimo autunno. Secondo quanto riferito da Adnkronos, la nuova stagione manterrà l’impostazione vincente dell’ultima edizione: cinque puntate dedicate a interviste a personaggi influenti del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura. Il ritorno di Fagnani è uno degli appuntamenti più attesi del prossimo palinsesto Rai, soprattutto dopo i risultati record della scorsa stagione, in cui il programma ha totalizzato una media di 1.431.000 spettatori con uno share del 9,04%.

Contratto biennale con la Rai: Fagnani resta volto di punta di Rai2

A testimoniare la fiducia dell’azienda, Francesca Fagnani ha recentemente firmato un contratto biennale con la Rai. Una scelta strategica che blinda uno dei volti femminili più incisivi del panorama televisivo italiano, garantendo stabilità al progetto Belve per almeno due stagioni. Dopo il successo delle ultime edizioni, in Rai si starebbe anche valutando l’ipotesi di allungare la durata del programma, aumentando il numero di puntate e quindi le interviste in palinsesto. Per ora, però, resta confermato il formato da sei serate complessive, con lo stesso team creativo e la linea editoriale incisiva che ha fatto la fortuna del format. Che ne sarà invece di Belve Crime?

