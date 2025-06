Personaggi tv. Matrimonio da sogno in Italia: la famosissima si è sposata per la terza volta a 73 anni – Nel cuore di Padova, all’interno di una cornice storica e raffinata, si è celebrato un matrimonio che ha fatto parlare di sé per eleganza, riservatezza e un tocco di nobile eccentricità. Il rito civile ha avuto luogo martedì scorso in una delle sedi più suggestive della città: Palazzo del Capitano, scrigno di arte e storia, spesso scelto per occasioni d’eccezione. A presiedere la cerimonia è stato il presidente del Consiglio comunale, che ha officiato l’unione con tono solenne e affettuoso.

Leggi anche: Nuova delusione per Barbara D’Urso: cosa sta succedendo

Leggi anche: Maria De Filippi, partenza bomba di “Tu si que vales”: super ospiti alla prima

Matrimonio da sogno in Italia: la famosissima si è sposata per la terza volta a 73 anni

L’atmosfera, fin dal primo istante, era quella delle grandi occasioni: ospiti selezionati, ambienti curati in ogni dettaglio, e un’allure che sapeva mescolare tradizione e modernità. Nessun eccesso, ma un’evidente cura per il gusto. Il matrimonio, pur mantenendo una certa riservatezza, ha rapidamente attirato l’attenzione anche dei media locali, come Prima Padova, che ne ha dato conto sottolineando l’importanza simbolica dell’evento per il territorio.

Ricevimento esclusivo nelle sale storiche del Caffè Pedrocchi

Dopo la cerimonia, gli invitati si sono spostati in una delle location più iconiche del capoluogo veneto: il Caffè Pedrocchi. Qui, nelle celebri Sale Bianca e Rossa, si è tenuto un ricevimento che ha saputo coniugare classe e convivialità. Tra brindisi, sorrisi e momenti di autentica emozione, amici e parenti hanno potuto celebrare l’unione in un clima caloroso e intimo. Il menù, anche se non è stato reso pubblico nei dettagli, pare abbia rispettato la raffinatezza del contesto: cucina tradizionale con tocchi gourmet e selezione di vini pregiati. Niente clamori, ma tutto estremamente curato. A rendere ancora più speciale l’evento è stata la presenza di ospiti scelti, tra cui figura il noto chirurgo plastico Carlo Alberto Pallaoro, testimone della sposa. Avete capito chi è convolata a nozze? Si tratta di un volto molto amato della tv.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva