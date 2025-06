Nuova delusione per Barbara D’Urso: cosa sta succedendo

Personaggi Tv. L’attesa era altissima. Nei giorni scorsi si era parlato con insistenza di un progetto Rai pensato su misura per Barbara D’Urso: otto prime serate emozionali, costruite su uno schema definito da molti come un “Carramba in salsa d’ursiana”. Emozioni, lacrime, sorprese e reunion, sulla scia dei suoi format Mediaset più forti. Il programma, stando a quanto trapelato, avrebbe dovuto debuttare a gennaio 2025, sancendo il ritorno della conduttrice in prima serata su Rai 1 dopo due anni d’assenza. Sembrava tutto pronto per il grande ritorno in Rai di Barbara D’Urso, ma la realtà è ben diversa.

Il sogno Rai svanisce: niente “Carramba d’ursiana”

Dopo settimane di indiscrezioni su un possibile nuovo show, l’ex regina del pomeriggio italiano resta fuori dai palinsesti Rai 2025/2026. Un colpo inaspettato per chi attendeva la sua rinascita televisiva. A confermarlo è l’Adnkronos, secondo cui il nome della conduttrice napoletana non compare tra quelli emersi nell’incontro riservato tra i vertici di viale Mazzini. Durante l’incontro a porte chiuse tra i consiglieri d’amministrazione Rai, il nome di Barbara non è stato inserito tra quelli previsti per la prossima stagione. Una battuta d’arresto pesante, che mette fine – almeno per ora – all’ipotesi di un suo ritorno in Rai.

Il dolore dell’addio a Mediaset

La mancata presenza nei nuovi palinsesti rappresenta l’ennesima delusione per Barbara D’Urso, ancora oggi profondamente segnata dall’uscita improvvisa da Mediaset. «Non ho ancora elaborato – aveva confessato a Mara Venier – ho ancora qui il dolore per quello che mi è accaduto e per come, in maniera terribile, sono stata strappata dalla mia vita».

Dopo 23 anni nell’azienda, di cui 16 passati in diretta quotidiana, il distacco è arrivato senza spiegazioni, lasciando una ferita aperta. «Mi ha dato tanto Mediaset, ma anche io ho dato tantissimo. Ho dato la vita», aveva dichiarato, parlando apertamente del suo dolore. Un ritorno in Rai, dopo tanta sofferenza, avrebbe rappresentato una rinascita simbolica. Ma, per ora, resta un’occasione mancata.

