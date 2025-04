Personaggi tv. Chiara Ferragni, l’ira social per il post dopo la morte del Papa – Nuova ondata di critiche per Chiara Ferragni, che a Pasquetta si è ritrovata nel mirino del web. Il motivo? Una foto pubblicata su Instagram poche ore dopo l’annuncio della morte di Papa Francesco, avvenuta la mattina del 21 aprile. L’immagine, apparentemente innocente, ha scatenato un putiferio. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Una coppia del “Grande Fratello” rifiuta l’invito a “Temptation Island”

Leggi anche: Arriva un volto amatissimo nella soap di Rai1: il suo gesto fa emozionare tutti

Chiara Ferragni, l’ira social per il post dopo la morte del Papa

Nello scatto incriminato, Chiara Ferragni indossa una maglietta bianca con una gigantesca fragola rossa stampata al centro. Fin qui, tutto normale. Ma è la scritta sulla t-shirt a far discutere: “Me and my little tts against the world”, ovvero: “Io e le mie piccole tette contro il mondo”. Il messaggio, ironico e irriverente, è stato giudicato da molti fuori luogo, soprattutto considerando la delicatezza del momento. Tra i fedeli e non solo, sono piovuti commenti indignati: “Ma proprio oggi dovevi pubblicare una roba del genere?”, scrive un’utente. Un’altra rincara la dose: “Volgarità anche oggi”. E c’è chi, con sarcasmo, le domanda: “Sai che è morto il Papa, vero?”. (continua a leggere dopo le foto)

Social divisi: c’è chi difende Chiara Ferragni

Nonostante le critiche feroci, non sono mancati i fan pronti a schierarsi dalla sua parte. Secondo alcuni utenti, Chiara Ferragni non ha fatto nulla di male: “Non è obbligatorio postare frasi di cordoglio”, si legge in un commento. Altri fanno notare che il post potrebbe essere stato programmato in anticipo, senza alcun intento provocatorio. Come ha reagito l’ex moglie di Fedez davanti alle critiche? Presto detto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva