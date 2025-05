Personaggi tv. Chiara Francini e il grande dolore che si porta dentro: “È morto poco tempo fa” – Chiara Francini torna in libreria con un romanzo intenso e profondo: Le querce non fanno limoni. Un titolo evocativo che, più che un semplice modo di dire, racchiude una riflessione sull’identità, sull’eredità — affettiva, politica e femminile — che ogni persona riceve e trasmette. In una recente intervista al Corriere della Sera, Francini ha raccontato quanto questo lavoro sia per lei anche un atto personale, quasi un esercizio di memoria e di consapevolezza: un ritorno alle origini, alle ferite, ma anche alle forze che sorreggono e orientano il cammino.

Chiara Francini e il grande dolore che si porta dentro: “È morto poco tempo fa”

Il racconto di Chiara Francini si intreccia con un’esperienza drammatica che ha segnato la sua vita di recente: la morte del suo primo amore, Alessio Rapezzi. L’uomo è scomparso improvvisamente nel febbraio 2024 a soli 49 anni, colpito da un malore mentre si trovava in vacanza a Sharm-El Sheik. La notizia, all’epoca, aveva colpito profondamente l’attrice, ma è oggi — a distanza di tempo — che quel dolore sembra assumere un significato nuovo e trasformativo.

Il tremendo lutto che ha colpito Chiara Francini

“Se la paura fa parte della mia vita? Mi ha attraversata, sì. Poco tempo fa è morto il mio primo fidanzato, Alessio. Un dolore grande, ma anche una rivelazione”, ha confidato Chiara Francini. “Ho capito che quando qualcuno è vivo anche il ricordo resta acceso. Quando muore, quel ricordo cambia forma. Non è più esperienza: diventa memoria, non più condivisione, ma responsabilità.”, ha aggiunto l’attrice. Nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Alessio, lo scorso 20 febbraio, Chiara ha condiviso su Instagram una loro foto da ragazzi, accompagnata da parole struggenti: “Ale mio. Vivo ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione.” Parole che vanno oltre il cordoglio, toccano il senso del tempo, della perdita, dell’accettazione.

Scopriamo tutti i dettagli nela pagina successiva