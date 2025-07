Personaggi tv. Raoul Bova e Rocio Morales, fan senza parole: il gossip velenosissimo – Scoppia la bomba nel mondo del jet set: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, la coppia che ha fatto sognare milioni di fan, sono al centro di voci di separazione. Dopo ben 13 anni insieme, il loro amore, nato nel 2011 sul set di “Immaturi – Il viaggio”, sembra giunto al capolinea. Nonostante le smentite, i segnali erano evidenti e ora le conferme stanno arrivando da fonti autorevoli.

Il noto giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato, attraverso la sua newsletter, che Bova e Morales “ormai vivono da separati in casa”. Inoltre, il bel Raoul, che ha festeggiato 53 anni ad agosto, è stato avvistato da solo alla festa del celebre stilista napoletano Francesco Scognamiglio a Palazzo Reale. Qui, l’attore avrebbe scambiato “più di una dolce parola con una ragazza bionda”. Un episodio che ha sicuramente fatto drizzare le antenne ai più attenti.

Raoul Bova e Rocio Morales in crisi? Cosa sappiamo

Alcuni invitati avrebbero tentato di vendere foto dei due insieme, ma, sottolinea Parpiglia, la proposta è stata rifiutata. Insomma, non solo segnali, ma indizi concreti di una nuova vita da single per l’attore romano. Il silenzio eloquente di Rocío sui social conferma, seppur indirettamente, le indiscrezioni. Un tempo il profilo Instagram dell’attrice spagnola era costellato di foto in coppia, momenti di famiglia, sorrisi condivisi con Bova. Ora, da mesi, compaiono solo selfie, post sponsorizzati o contenuti legati al suo lavoro. Nessun accenno alla sfera sentimentale, nessuna immagine insieme a Raoul.

