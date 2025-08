Personaggi tv. Cristiano Malgioglio a Sanremo? Il gesto di Carlo Conti non sfugge – Settembre è alle porte e con esso il ritorno di Carlo Conti su Rai 1, pronto a riprendere il timone di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera amato dal pubblico e attesissimo nella nuova edizione. Il cast dei concorrenti vip è stato già annunciato, la giuria confermata da tempo, con la presenza, immancabile, di Cristiano Malgioglio, giudice iconico dalle opinioni affilate e inconfondibili. Proprio Malgioglio, in queste ore, è tornato al centro del chiacchiericcio social.

Cristiano Malgioglio a Sanremo? Il gesto di Carlo Conti non sfugge

A far partire il tam tam è stato uno scatto pubblicato da Carlo Conti nelle sue storie Instagram: un selfie insieme al cantautore, sorrisi smaglianti, ma nessuna spiegazione sul motivo dell’incontro. E tanto è bastato per far esplodere la curiosità. A cercare di dare un senso allo scatto ci ha pensato il profilo super informato @Cinguetterai, vera vedetta del mondo dello spettacolo su X (ex Twitter), che ha lanciato un’indiscrezione golosa: «Cristiano Malgioglio sta facendo ascoltare la sua nuova hit a Carlo Conti…». Secondo questa voce, l’incontro non sarebbe stato casuale né legato semplicemente al talent show Rai, ma piuttosto un ascolto privato del nuovo brano firmato da Malgioglio.

Screenshot

L’indiscrezione bomba su Malgioglio

A quel punto la domanda è sorta spontanea: “La porterà in gara a Sanremo 2026?”. Un’ipotesi che ha già acceso la fantasia dei fan: Cristiano Malgioglio in gara sul palco dell’Ariston, con uno dei suoi brani teatrali e irresistibili, sarebbe senza dubbio uno dei momenti cult dell’edizione.

