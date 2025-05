Personaggi tv. Cristiano Malgioglio si sposa, ecco quando: Alessandra Celentano come testimone – Fiori d’arancio in vista per Cristiano Malgioglio? Pare proprio di sì. A sganciare la bomba è stata SuperGuidaTv, secondo cui il giudice di Amici24 avrebbe annunciato, nel corso della puntata speciale di Verissimo dedicata al talent di Maria De Filippi, che è pronto a convolare a nozze. E non si è limitato a questo: ha svelato anche il mese del matrimonio e chi sarà la sua testimone di nozze.

Leggi anche: “Amici”, Nicolò e la cotta segreta in Casetta: la confessione manda in tilt

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”: nuovo curioso privilegio per Mario Adinolfi

Cristiano Malgioglio si sposa, ecco quando: Alessandra Celentano come testimone

Durante la registrazione dello speciale di Verissimo, Malgioglio avrebbe fatto il suo ingresso in studio accanto ad Alessandra Celentano, la severissima insegnante di danza classica che, a quanto pare, non è solo un volto temuto ad Amici, ma anche una cara amica. Dopo la proiezione di un filmato dei due intenti a ballare insieme (momento kitsch assicurato), è arrivata la notizia bomba: Cristiano Malgioglio si sposerà a novembre.

E a fare da testimone sarà proprio lei, la Celentano.

Da Istanbul con amore: la storia con il fidanzato più giovane di 40 anni

Il cantautore aveva già parlato della sua relazione con un ragazzo di Istanbul, conosciuto nel 2020. Un amore internazionale e decisamente “senza età”: tra i due ci sono 40 anni di differenza, ma Cristiano aveva chiarito che per lui non è mai stato un problema. “E che me ne faccio di uno della mia età?”, aveva dichiarato tempo fa in un’intervista. “Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca”, aveva detto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva