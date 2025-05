News tv. “L’Isola dei Famosi”: nuovo curioso privilegio per Mario Adinolfi – Immaginate di essere su un’isola deserta. Sabbia cocente, palme scheletriche, fame nera. L’unico lusso è una noce di cocco mezza marcia. Poi voltate lo sguardo e vedete lui: Mario Adinolfi, rilassato su una panchina, sdraiato su un letto rialzato, con la brezza marina che gli accarezza i capelli mentre una barchetta privata lo riporta comodamente al campo base. No, non è una visione da insolazione. È tutto vero.

“L’Isola dei Famosi”: nuovo curioso privilegio per Mario Adinolfi

Perché tra naufraghi che arrancano nel fango e litigano per una scatoletta di ceci, Adinolfi sembra naufragato in prima classe. Il suo approdo a L’Isola dei Famosi ha destato fin da subito grande attenzione: e non solo perché è il primo concorrente con un’obesità severa a partecipare al reality, ma anche perché si porta dietro un curriculum di polemiche, tweet al vetriolo e posizioni divisive. Il materiale perfetto per far discutere e far salire lo share.

Una presenza “delicata” quella di Adinolfi

Certo, le sue condizioni fisiche impongono accorgimenti, e questo nessuno lo contesta. Adinolfi pesa oltre 221 chili – un numero che da solo racconta fatica, limiti e rischi. È impensabile pretendere che si getti in mare di testa o dorma direttamente sulla sabbia, anche perché – diciamolo con realismo – se si sdraia lì, poi chi lo rialza? E così, come una concessione di buon senso, gli è stata offerta una sistemazione alternativa: un letto rialzato, una panchina per sedersi, e addirittura una barca privata per i trasferimenti. Fosse per lui, il fuoco lo accenderebbe con un accendino Zippo e l’amaca sarebbe in memory foam. Fin qui, tutto giustificabile. La salute prima di tutto, si capisce. Il problema, però, è quando i privilegi iniziano a superare la soglia della ragionevolezza e diventano, diciamo così, una lunga serie di eccezioni spirituali e materiali.

