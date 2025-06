“Devi capire quando è il momento”. Enrico Mentana, il post improvviso sorprende: cosa succede

Personaggi TV. Nessun annuncio ufficiale, nessuna diretta a sorpresa. Eppure bastano poche righe, postate su Instagram, per accendere il dibattito e agitare un intero pubblico. È successo con Enrico Mentana, volto storico dell’informazione televisiva italiana, che ha scelto i social per pubblicare un messaggio tanto personale quanto ambiguo. Un semplice bilancio di carriera o il preludio a un addio? Le reazioni non si sono fatte attendere.

“Devi capire quando è il momento”

Nel post, Mentana ricorda i suoi 15 anni alla guida del Tg di La7, un traguardo che cadrà il prossimo 2 luglio. “Un grande viaggio anche per me – scrive – che avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5 e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi ed esaltanti. Tutti affrontati come fosse ‘per sempre’, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo”. Poi, però, arriva la frase che ha fatto drizzare le antenne a tutti i suoi follower: “Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”.

Una riflessione che suona come un testamento professionale. E proprio per questo ha scatenato le ipotesi più disparate, da chi parla di un possibile passaggio di consegne a chi, invece, teme un addio definitivo al piccolo schermo.

I commenti dei fan: “Non puoi abbandonarci!”

Nel giro di poche ore, il post è stato sommerso da commenti. Il tono? Un misto di preoccupazione, affetto e allarme. “Chicco qua va tutto una merda, non puoi abbandonarci alla vigilia della terza guerra mondiale”, scrive ironicamente un follower, esprimendo un sentimento condiviso da molti altri. Non si tratta solo di affetto verso il giornalista, ma di una vera e propria richiesta di continuità, in un momento storico e politico percepito da molti come instabile e confuso.

Mentana è diventato nel tempo molto più di un direttore: è una figura di riferimento per chi cerca notizie puntuali, breaking news affidabili e approfondimenti spesso fuori dal coro. Il pensiero che possa lasciare crea un senso di vuoto, ancora prima che accada qualcosa di concreto.

Un anniversario… con doppio significato?

Nel gennaio scorso, Enrico Mentana ha compiuto 70 anni. Un traguardo che spesso, nel mondo del lavoro, coincide con riflessioni importanti, cambi di passo, o decisioni radicali. Nessuna dichiarazione ufficiale, però, è arrivata da La7 o dallo stesso giornalista in merito a un suo futuro professionale. Ecco perché quel post ha assunto un valore diverso: più che una celebrazione, sembra una preparazione.

D’altronde, Mentana ha sempre dimostrato grande consapevolezza del proprio ruolo, del suo pubblico e dei tempi che cambiano. “Senza che siano gli altri a dirtelo”, scrive. Come a voler rivendicare la libertà di scegliere quando e come congedarsi, senza dover aspettare cali di ascolti, pressioni aziendali o incertezze editoriali.