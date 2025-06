Personaggi tv. Gerry Scotti sarà nonno per la terza volta: chi è la nuora (anche lei lavora a Mediaset) – Un’altra gioia in arrivo per uno dei volti più rassicuranti e amati della televisione italiana. Il sorriso inconfondibile, la battuta pronta, ma soprattutto quell’autenticità rara che lo accompagna da oltre quarant’anni di carriera. Gerry Scotti si prepara a vivere un’altra emozione forte: sta per diventare nonno per la terza volta. La notizia è dolcissima e arriva in un momento in cui il conduttore di Caduta Libera è più attivo che mai, con una presenza costante su Canale 5 e una carriera che sembra non conoscere battute d’arresto. Ma se c’è un ruolo che Scotti ma più di ogni altro, è quello di padre e nonno. Ed è proprio questo il capitolo che si arricchirà di una nuova, tenera pagina.

Virginio Scotti, questo il vero nome del conduttore, aveva già confidato tempo fa quanto fosse stato toccante diventare nonno. “Io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità”, aveva dichiarato in un’intervista a Verissimo, riflettendo sull’importanza della famiglia e sulla felicità provata alla nascita dei suoi nipotini. Il primo nipote, o meglio nipotina, si chiama Virginia, nata nel 2020 e chiamata proprio come lui. Nel 2023 è poi arrivato Pietro, e ora la famiglia è pronta ad accogliere un terzo bebè. “Spero nel terzo o magari in due gemellini… Vediamo. Se lo vorranno, io sono felice”, aveva detto con un sorriso che lasciava trasparire tutta la sua dolcezza e il desiderio di una famiglia sempre più grande.

Edoardo Scotti: il figlio regista, tra tv e vita privata

Il futuro papà, Edoardo Scotti, è l’unico figlio di Gerry, nato dal matrimonio con Patrizia Grosso. Un ragazzo riservato ma intraprendente, con una solida formazione alle spalle: ha studiato regia e fotografia negli Stati Uniti e ha lavorato in diverse produzioni televisive, tra cui Lo show dei record, uno dei programmi storici del padre. Una passione per il piccolo schermo che sembra tramandarsi di padre in figlio, anche se con ruoli molto diversi. Edoardo è da sempre lontano dal clamore del gossip, ma negli ultimi anni il suo nome è tornato spesso alla ribalta proprio per la sua vita familiare. Cosa sappiamo invece della nuora di Gerry Scotti? Chi è Ginevra Piola?

