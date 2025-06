Personaggi tv. “Temptation Island”, Filippo Bisciglia ‘braccato’ dai fan: l’assurdo retroscena a pochi giorni dal debutto – L’estate televisiva italiana ha la sua certezza: Temptation Island. Il reality delle tentazioni sta per tornare in prima serata su Canale 5, portando con sé il consueto carico di drammi di coppia, sospetti, gelosie e (imminenti) rotture. Un format rodato, che piace e che ogni anno fa discutere, divide, coinvolge.

Un programma che non ha subito l’ennesima “duplicazione” stagionale, almeno per ora. E la speranza è che Mediaset scelga la via della prudenza e non trasformi Temptation Island in un minestrone invernale. Il rischio sarebbe quello di soffocare il pubblico con contenuti fotocopia, già saturi a settembre quando torneranno in onda programmi sempre più zoppicanti come Il Grande Fratello, The Couple o L’Isola dei Famosi, tutti in affanno da tempo. Nel frattempo, la versione estiva può contare su una delle sue colonne portanti: Filippo Bisciglia, ancora una volta al timone.

Filippo Bisciglia, confidente (involontario) degli italiani in crisi

Se c’è una certezza, oltre alle corna a favore di telecamera, è proprio lui: Filippo, lo “zio empatico” della TV italiana. Un ruolo che ormai gli calza a pennello, al punto che, come ha rivelato in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, in molti gli scrivono anche al di fuori del programma. Non per salutarlo o chiedere un selfie virtuale, ma per raccontargli i drammi delle loro relazioni: “Mi chiedono aiuto informandomi delle loro crisi e mi raccontano tutti i dettagli”, ha ammesso. Una sorta di sportello sentimentale. Evidentemente, la sua voce pacata e il suo sguardo da ex ragazzo perbene ispirano fiducia. Un retroscena davvero spassoso…

