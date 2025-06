News tv. Rai, tutte le novità della prossima stagione: 6 programmi a rischio chiusura, ecco quali – Nuvole in arrivo su Viale Mazzini. Mentre la Rai si prepara a svelare i palinsesti per la stagione televisiva 2025-2026, si moltiplicano i retroscena su possibili tagli e ridimensionamenti. Il clima interno, secondo quanto riferito da TvBlog, è tutt’altro che sereno: nei corridoi degli studi Rai cresce il malumore, soprattutto tra le redazioni dei programmi d’approfondimento, che potrebbero subire le sforbiciate più dolorose. A confermare l’aria pesante è anche Fanpage, che ha parlato di un taglio già deciso per “Report”, il programma d’inchiesta di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci, e di una possibile riduzione per “Presadiretta” di Riccardo Iacona. E non finisce qui.

Presentazione dei palinsesti il 27 giugno: ma le redazioni sono già in fermento

Il giorno chiave è fissato: venerdì 27 giugno i vertici Rai presenteranno ufficialmente alla stampa la programmazione per il 2025-2026. Ma la sensazione, stando alle ricostruzioni di TvBlog, è che le decisioni più delicate siano già state prese. I piani sono stati presentati al CdA nei giorni scorsi, e nelle redazioni interessate serpeggia già una forte insoddisfazione, con accuse di gestione “a vista” da parte della direzione approfondimento. Nel mirino, in particolare, c’è Paolo Corsini, responsabile del settore, indicato da più fonti come possibile bersaglio di una crescente perdita di fiducia da parte dei vertici aziendali.

“Report”, taglio di quattro puntate e squadra in subbuglio (ma non solo)

Il caso più eclatante riguarda proprio “Report”, che, secondo Fanpage, subirà un taglio di quattro puntate nella prossima stagione. Una scelta che appare ancora più discutibile se si considera che il programma registra ascolti costantemente alti (circa il 9% di share), e in uno slot non facile come la domenica in prima serata. Fonti interne alla redazione di Report parlano di forte malcontento. Non solo per la riduzione in sé, ma per l’imprevedibilità delle scelte aziendali. Ranucci stesso, in una precedente intervista, aveva denunciato come nella scorsa stagione la Rai avesse chiesto di allungare le puntate di mezz’ora mantenendo però lo stesso budget. Ora, si passa bruscamente ai tagli. Un cambio di rotta che sa di penalizzazione, nonostante i buoni risultati.

