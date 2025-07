“La differenza tra me e Stefano De Martino…”. Gerry Scotti, nuovo attacco ad “Affari Tuoi”: le sue parole

Personaggi Tv. Il ritorno in grande stile de La Ruota della Fortuna ha riportato Gerry Scotti al centro del prime time italiano. Il conduttore storico di Mediaset sta vivendo un momento d’oro grazie a un format che unisce nostalgia e modernità, riportando in vita uno dei programmi più iconici della TV italiana. Ma mentre il pubblico premia la sua versione del quiz, Scotti non si risparmia e lancia frecciate ben precise a Affari Tuoi e al suo conduttore, Stefano De Martino.

“La Ruota della Fortuna” conquista il pubblico

Tornato sul piccolo schermo con La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha ribadito il suo legame con la televisione popolare, che definisce «commerciale, pop e fatta bene, non becera». Intervistato da Repubblica, il conduttore ha raccontato la soddisfazione di essere di nuovo al timone di un gioco storico, sottolineando come il pubblico stia rispondendo con entusiasmo.

Non è mancata, però, una nota malinconica. Scotti ha infatti ammesso di aver vissuto con dispiacere la decisione di Mediaset di togliere dai palinsesti Striscia la Notizia dopo 37 anni: «È la cosa più importante che ho fatto nella mia carriera». Ma ciò che lo ha infastidito di più è stato il confronto diretto con Affari Tuoi, ai tempi della sua conduzione di Striscia: «Mi dava fastidio leggere ‘Striscia perde con i pacchi’, perché c’ero seduto io a quella scrivania».

Il confronto (velato) con Stefano De Martino

Gerry Scotti ha poi commentato, senza mai nominarlo esplicitamente, il successo di Stefano De Martino con Affari Tuoi. Con un misto di sarcasmo e realismo, ha riconosciuto che sarà difficile batterlo: «Quello si è tarato sul 30%». Per sé stesso, invece, si augura risultati più contenuti ma comunque dignitosi: «Sarei felice di arrivare al 17-18% di share».

Sul collega, però, nessun vero riconoscimento professionale. Scotti si limita a commentare l’aspetto fisico dell’ex ballerino: «Essere un fusto aiuta. Lui è uno strafico di Napoli, io sembravo un ragioniere della Brianza», ha dichiarato con tono tagliente, lasciando intendere che oggi a fare la differenza, più che la competenza, sia il fascino estetico. Poi il commento pungente su Affari Tuoi.

