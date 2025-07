Trovata morta la star della Tv, i risultati dell’autopsia: terribile

Lo scorso giugno, il mondo della cucina e della televisione ha perso una delle sue figure più riconoscibili e amate da milioni di spettatori. Il suo e il suo volto sono stati sinonimo di energia, passione e talento ai fornelli. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha lasciato attoniti fan, amici e colleghi. Ma solo nelle ultime ore è emersa la verità definitiva sulle cause della sua morte. Un caso che, fin da subito, ha sollevato interrogativi e lasciato spazio a molte ipotesi, anche contrastanti.

La celebrità del piccolo schermo trovata senza vita a New York

Era il 17 giugno quando la rinomata chef è stata ritrovata “priva di sensi e incosciente” nel suo appartamento di Brooklyn, a New York. Il suo corpo si trovava sul pavimento della doccia, accanto a una grande quantità di pillole. I soccorritori, intervenuti per un presunto arresto cardiaco, hanno subito allertato le autorità competenti. La conduttrice, celebre per programmi come Il Peggior Cuoco d’America e Secrets of a Restaurant Chef, aveva 55 anni.

La famiglia — il marito Stuart Claxton e i quattro figli — ha affidato un commosso messaggio al magazine People: “Era una moglie, una sorella, una figlia, una madre e amica amatissima, la cui luce ha illuminato ogni stanza in cui entrava. La sua luce irradiava non solo le persone che conosceva, ma toccava milioni di persone in tutto il mondo”.

Svolta l’autopsia: i risultati confermano il suicidio

Le circostanze misteriose della morte avevano sin da subito fatto ipotizzare un gesto volontario, anche se diversi amici si erano espressi con scetticismo: “Era energica, ottimista e serena”, avevano detto alcuni di loro. Tuttavia, a più di un mese dal decesso, sono arrivate le prime conferme ufficiali.

Il sito TMZ, citando fonti vicine all’inchiesta, ha rivelato che secondo l’ufficio del medico legale capo di New York, la causa del decesso è stata “un’intossicazione acuta dovuta agli effetti combinati di difenidramina, etanolo, cetirizina e anfetamina”. Anche NBC ha confermato queste informazioni.

L’autopsia ha concluso che si è trattato di un suicidio. La chef era sola nel bagno quando ha ingerito una grande quantità di pillole, molte delle quali ritrovate sparse sul pavimento. Quando Claxton l’ha trovata, ha immediatamente chiamato i soccorsi: gli è stato consigliato di iniziare una rianimazione cardiopolmonare, ma era ormai troppo tardi. Il corpo risultava freddo al tatto.

