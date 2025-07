Personaggi Tv. La celebre attrice, amata dal pubblico italiano, attende il suo secondo figlio. La notizia della gravidanza, confermata da fonti sicure, ha portato gioia nella sua vita e influenza le produzioni televisive in cui è coinvolta.

Francesca Chillemi incinta, rinviate le riprese di “Viola come il mare 3”

Il settimanale Chi, tramite la rubrica di Giuseppe Candela, ha riferito che l’arrivo del nuovo bambino ha comportato una revisione degli impegni lavorativi di Francesca Chillemi. Le riprese della terza stagione della fiction Viola come il mare sono state rinviate. Inizialmente programmate per maggio e giugno, sono state posticipate a tempo indeterminato. Mediaset, mostrando comprensione, ha accettato il rinvio.

Quando andrà in onda “Viola come il mare 3”

L’autrice Elena Bucaccio aveva annunciato che i nuovi episodi sarebbero andati in onda nel 2026. Con l’attuale rinvio, si resta in attesa di sapere se la programmazione subirà ulteriori cambiamenti. La decisione di rimandare il primo ciak rispecchia non solo le esigenze personali della Chillemi ma anche la volontà di mantenere alta la qualità della serie.

Parallelamente, Viola come il mare ha dovuto affrontare un’altra sfida: l’abbandono di Can Yaman, interprete di Francesco Demir. La sua uscita di scena ha sorpreso i fan, ma Lux Vide è già alla ricerca di un sostituto per proseguire con la narrazione.

